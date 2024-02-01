"Укрпочта" изменила цены на отправления по Украине: какую скидку можно получить

"Укрпочта" ввела 30% скидку на все отправления по Украине. Правда, срок действия предложения ограничен – получить скидку можно будет только с 1 по 3 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: скидку ввели на такое короткое время, потому что она приурочена к 30-летию ее существования.

"Минус 30% на доставку к нашему 30-летию. С 1 по 3 февраля будем радовать вас 30-процентной скидкой на доставку по Украине", – говорится в сообщении.

Как получить скидку от "Укрпочты"

Как объяснили в "Укрпочте", предложение будет действовать при оформлении "Укрпочта Экспресс" и "Укрпочта Стандарт". Причем как в отделениях, так и онлайн:

на сайте;

в мобильном приложении по сгенерированному промокоду.

Также скидку можно получить при получении отправлений – в момент оплаты.

Опасные письма от имени "Укрпочты"

Ранее же в компании сообщили, что от ее имени украинцам стали приходить сообщения о якобы различных проблемах с доставкой посылок, для решения которых людей просят перейти по ссылкам, ведущими на фишинговые сайты. На самом деле эти сообщения рассылают мошенники, которые таким образом пытаются получить доступ к информации доверчивых украинцев, в частности, платежным картам.

Согласно опубликованным "Укрпочтой" примерам сообщений от мошенников, те отправляют украинцам однотипные сообщения. В них указывается, что:

посылка задержалась, потому что на ней нет номера дома;

поэтому нужно пройти по ссылке и обновить адрес – либо скопировать ссылку и вставить ее в поисковик, чтобы внести изменения.

В то же время в "Укрпочте" дали ряд рекомендаций, как не стать жертвой мошенников. Для этого нужно:

Не переходить по сомнительным ссылкам.

"Единственными официальными сайтами Укрпочты являются https://www.ukrposhta.ua/ua и интернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/", – напомнили в компании.

Получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте "Укрпочты" или в приложении.

Проверять правильность URL сайта перед вводом данных.

"Даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт", – предупредили в компании.

Не сообщать посторонним людям коды-подтверждения.

Не открывать сообщения, которые кажутся подозрительными.

Впрочем, если так случилось, что личные или данные карт все же были переданы мошенникам, следует сразу обратиться за помощью. "Рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка", – посоветовали в "Укрпочте".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января в "Укрпочте" произошел масштабный сбой. В результате этого предоставление некоторых услуг было прекращено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!