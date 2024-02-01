"Укрпочта" изменила цены на отправления по Украине: какую скидку можно получить
"Укрпочта" ввела 30% скидку на все отправления по Украине. Правда, срок действия предложения ограничен – получить скидку можно будет только с 1 по 3 февраля.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: скидку ввели на такое короткое время, потому что она приурочена к 30-летию ее существования.
"Минус 30% на доставку к нашему 30-летию. С 1 по 3 февраля будем радовать вас 30-процентной скидкой на доставку по Украине", – говорится в сообщении.
Как получить скидку от "Укрпочты"
Как объяснили в "Укрпочте", предложение будет действовать при оформлении "Укрпочта Экспресс" и "Укрпочта Стандарт". Причем как в отделениях, так и онлайн:
- на сайте;
- в мобильном приложении по сгенерированному промокоду.
Также скидку можно получить при получении отправлений – в момент оплаты.
Опасные письма от имени "Укрпочты"
Ранее же в компании сообщили, что от ее имени украинцам стали приходить сообщения о якобы различных проблемах с доставкой посылок, для решения которых людей просят перейти по ссылкам, ведущими на фишинговые сайты. На самом деле эти сообщения рассылают мошенники, которые таким образом пытаются получить доступ к информации доверчивых украинцев, в частности, платежным картам.
Согласно опубликованным "Укрпочтой" примерам сообщений от мошенников, те отправляют украинцам однотипные сообщения. В них указывается, что:
- посылка задержалась, потому что на ней нет номера дома;
- поэтому нужно пройти по ссылке и обновить адрес – либо скопировать ссылку и вставить ее в поисковик, чтобы внести изменения.
В то же время в "Укрпочте" дали ряд рекомендаций, как не стать жертвой мошенников. Для этого нужно:
- Не переходить по сомнительным ссылкам.
"Единственными официальными сайтами Укрпочты являются https://www.ukrposhta.ua/ua и интернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/", – напомнили в компании.
- Получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте "Укрпочты" или в приложении.
- Проверять правильность URL сайта перед вводом данных.
"Даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт", – предупредили в компании.
- Не сообщать посторонним людям коды-подтверждения.
- Не открывать сообщения, которые кажутся подозрительными.
Впрочем, если так случилось, что личные или данные карт все же были переданы мошенникам, следует сразу обратиться за помощью. "Рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка", – посоветовали в "Укрпочте".
Как сообщал OBOZ.UA, в конце января в "Укрпочте" произошел масштабный сбой. В результате этого предоставление некоторых услуг было прекращено.
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