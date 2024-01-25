Ряд услуг недоступен. Хакеры атакуют "Нафтогаз", в "Укрпочте" масштабный сбой

В "Нафтогазе" сообщили, что на один из дата-центров, который использует он, а также "Газораспределительные сети Украины", ведется кибератака. В настоящее время не работают сайты и колл-центр. О значительном техническом сбое сообщили и в "Укрпочте" и системе "Шлях".

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Каких-либо деталей атаки в компании не расскрыли. Как и предварительных сроков восстановления сервисов.

"Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и Газсети. Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают. О сроках обновления сервисов сообщим дополнительно", – сообщили в "Нафтогазе".

В "Укрпочте" масштабный сбой

О значительном техническом сбое сообщили и в "Укрпочте". Ведется ли на них именно хакерская атака, там не уточнили – лишь отметили, что предоставление некоторых услуг приостановлено. Однако каких именно, не уточняется – только утверждается, что они будут возобновлены через некоторое время.

Впрочем, отметили в компании, в отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки. А также принимать платежи.

"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время. В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится через некоторое время", – говорится в сообщении.

Доступа к системе "Шлях" нет

В свою очередь, в Укртрансбезопасности сообщили об отсутствии доступа к ее сайту, а также системе "Шлях". Причина – технический сбой работы дата центра.

"Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему", – говорится в сообщении.

Каких-либо деталей в Укртрансбезопасности расскрывать не стали. Однако пообещали возобновить работу системы в ближайшее время.

Ранее атаковали Monobank

Кибератака на "Нафтогаз" не первая, которой подверглись украинские компании в последнее время. В частности, 19 января произошел сбой в работе Monobank – на банк совершили мощную DDoS-атаку.

Как сообщали пользователи Monobank, не работали никакие операции и транзакции. Однако атаку успешно отбили.

Как атаковали "Киевстар"

А в конце 2023 года произошла масштабная кибератака на оператор мобильной связи "Киевстар". Как рассказал его президент Александр Комаров, для обхода киберзащиты оператора хакеры использовали скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников компании. "Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников", – сказал он.

Позже глава украинской киберразведки Илья Витюк сообщил, что хакеры находились в системе оператора "Киевстар" с мая прошлого года. При этом он подчеркнул: если хакерам кто-то и помогал изнутри, то у него не было высокого уровня доступа, ведь также были использованы программы для похищения паролей.

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что они были в системе как минимум с мая 2023 года. Я не могу сказать, с какого времени они имели ... полный доступ: вероятно, по меньшей мере с ноября", – рассказал он Reuters.

В самом же "Киевстаре" заявили, что официальное расследование кибератаки еще продолжается. А потому до его завершения расследования ни одна из версий не может считаться окончательной.

При этом там подчеркнули, что не подтверждают "информацию о якобы многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов". А также "их утечку".

"Вся информация о ходе расследования кибератаки находится на официальном сайте Службы Безопасности Украины, которая непосредственно задействована в этом процессе. Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено", – сообщила представитель компании Ирина Леличенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом кибератака на мобильный оператор "Киевстар" принесла ему убытков на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной этих убытков стало не прямое влияние атаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим клиентам.

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