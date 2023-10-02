'Укрнафта' начинает бурение бокового ствола скважины на Черниговщине

Специалисты компании приступают к подготовке к бурению на глубине 1450 метров бокового ствола на Гнидинцевском месторождении. Это позволит дать буровой скважине вторую жизнь и добраться до новых запасов в зоне, где еще не проходила добыча.

Об этом сообщил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, работы будет выполнять буровая бригада компании, на собственном станке – таком же, как бурил скважину №105 во Львовской области.

"Фактически, мы строим новую скважину, но пускаем ресурс старым руслом, что помогает более эффективно использовать имеющийся фонд для достижения большего эффекта", – отметил он.

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Скважину №255 Гнединцовского месторождения на Черниговщине построили в 2015 году, чтобы добраться до залежей в долларените. В марте 2016 скважину ввели в эксплуатацию. Начальный дебит нефти – 7,5 тонн в сутки, общая обводненность 24,6%. Равномерно дебиты нефти падали, а обводненность продукции росла. В августе 2022 года скважина давала всего полторы тонны нефти и три тонны жидкости, с обводненностью в 50,3%.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

В ноябре 2022 года директором ПАО "Укрнафта" назначен Сергей Корецкий.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

За 6 месяцев 2023 года компания уплатила 12,3 млрд гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Сеть АЗС "Укрнафта" составляет 537 станций почти во всех регионах Украины. Из них действуют 456 единиц. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".