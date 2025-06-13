Укрэнерго планирует уменьшать долги за 'зеленую' энергию

Компания Укрэнерго планирует дальнейшее сокращение задолженности, которая накопилась за произведенную в стране зеленую энергию.

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Об этом во время форума Energy Day 2025 заявил Алексей Брехт, руководитель Укрэнерго.

По его словам, компания постепенно уменьшает долги за предыдущие периоды и не накапливает новой задолженности благодаря оптимальному тарифу на передачу.

"Тариф на передачу, который установлен регулятором на этот год, позволяет по итогам первого квартала полностью рассчитаться и не накапливать долги", - добавил Брехт.

Он рассказал, что компания сейчас имеет задолженность перед производителями электроэнергии из домашних СЭС на уровне 2 млрд грн и планирует ее нивелировать до конца года.

Кроме того, долг компании на балансирующем рынке составляет 15 млрд грн, а балансирующего рынка перед компанией - 38 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед Гарпоком за услугу по увеличению зеленой электроэнергии достигла 16,3 млрд грн. Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, сейчас составляет 88,3%. В то же время расчет за 2022 год составляет лишь 63,9%.