'Укрэнерго' хочет избежать новых долгов перед инвесторами в 'зеленую' энергетику, – Бойко

Компания "Укрэнерго" в 2025 году планирует иметь достаточный уровень поступлений, чтобы это позволило избежать новых долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

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Об этом заявил Юрий Бойко, член Наблюдательного совета "Укрэнерго".

"Наибольшей проблемой последних пяти лет был корректный учет расходов на покрытие "зеленого" тарифа. В этом году, чуть ли не впервые, имеем наиболее адекватный расчет этой статьи расходов", – сказал Бойко.

По его словам, сейчас уровень финансирования "Укрэнерго" из-за тарифа на передачу электроэнергии максимально приближен к экономически обоснованному.

"Условно говоря, в 2025 г., с высокой вероятностью, не будет увеличиваться задолженность по компенсации "зеленого" тарифа производителям электроэнергии из возобновляемых источников", – пояснил Бойко.

В то же время, он подчеркнул, что отсутствие новых долгов также зависит от показателя сбора средств за передачу электроэнергии, ведь именно из этого тарифа финансируется указанная услуга. При этом Бойко подчеркнул, что источников погашения долгов предыдущих периодов у компании нет.

Ранее сообщалось, что Президент Украины 6 февраля подписал законопроект, который позволит направить более 13 млрд. грн. на преодоление долгового кризиса на энергорынке. По данным Министерства энергетики, задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии составляет 24,8 млрд грн.