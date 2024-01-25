Украли 32 баржи на 80 млн грн: два экс-депутата получили подозрения по делу "Украинского Дунайского пароходства"

В Украине сообщили о подозрении шести участникам преступной группы, которая завладела имуществом предприятия "Украинское Дунайское пароходство" ("УДП"). Речь идет о деле про кражу 32 лихтеров (несамоходных барж), в котором фигурировал одесский ОПЗЖшник Виктор Баранский, а также его коллега по партии Виталий Саутенков.

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Как сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), речь идет о шести подозреваемых. Среди них:

два организатора, которые являются экс-депутатами Одесского облсовета (соответствует биографиям Баранского и Саутенкова);

(соответствует биографиям Баранского и Саутенкова); бывший руководитель "УДП";

еще три физических лица, данные о которых не раскрываются.

Следствие установило, что в августе 2017 года два депутата Одесского облсовета организовали схему завладения лихтерами "Украинского Дунайского пароходства". Из них планировали построить большие по размеру и емкости баржи для использования в коммерческих целях.

"Для реализации схемы привлекли трех физических лиц и тогдашнего руководителя "УДП", заключившего с подконтрольной депутатам компанией договора о передаче для фрахта 18 лихтеров стоимостью около 44,3 млн грн. Когда же у директора "УДП" истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн", – говорится в сообщении НАБУ.

В итоге все 32 лихтера перегнали в Турцию, где их разобрали и построили из них 12 барж большей емкости. После этого организаторы отбуксировали баржи Украину и оформили на подконтрольные компании. При этом в ходе расследования НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) отыскали баржи и уже обеспечили их передачу в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Украденное у "УДП" имущество в НАБУ оценили в сумму более 80 млн грн. Ранее само "УДП" сообщало о потерях в результате указанной схемы на 5 млн долларов. Также там отмечали, что соглашения были заключены с компанией "Олтекс-Од".

Она, по данным Youcontrol, была зарегистрирована в Одессе в мае 2017 Еленой Кудрявцевой. В сентябре того же года фирма получила во фрахт первую группу лихтеров "УДП" (18 штук). По данным СМИ, после заключения двух соглашений с "УДП" контрагент перестал выходить на связь, лихтеры не вернул, а об их местонахождении не сообщил. После проведения аудита "УДП", инициированного Министерством инфраструктуры Украины, было возбуждено уголовное дело по факту хищения государственного имущества в особо крупных размерах. Расследование велось с ноября 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA, также в 2021 году СБУ заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента компании. Тогда силовики заявляли, что предотвратили причинение компании убытков в размере более 2 млрд грн.

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