Украину "завалили" популярным импортным продуктом: что происходит с ценами на рынке

В этом сезоне цены на грушу в Украине снизились, но рынок остается узким – массового спроса на этот фрукт нет. Импортная продукция уверенно держит полки супермаркетов – отечественные производители просто не могут предложить нужное качество.

Об этом сообщила эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева, пишет Agrotimes. Впрочем ситуация с грушей разворачивается на фоне масштабных потерь в отечественном садоводстве.

Ситуация на рынке

Основу предложения формируют два сорта – украинская "Ноябрьская" и импортная "Конференция". И если первая – это преимущественно локальный сегмент, то "Конференция" уверенно занимает место на полках крупных сетей. Основная проблема в том, что выращивать этот сорт в Украине на уровне, который требует ритейл, крайне сложно.

"Конференцию сложно стабильно выращивать в украинских условиях на уровне качества, который требует ритейл", – объясняет Ксения Гусева.

Почему упали цены

Своеобразную роль сыграли весенние заморозки – но не прямо. Они сильнее ударили по косточковым культурам, из-за чего часть потребительского спроса перетекла внутри фруктового сегмента. Это повлияло на общий баланс рынка и ценовой фон.

Рынок груши в Украине остается узким – массового спроса на этот фрукт нет. Но ту долю, которая есть, импорт держит крепко. И пока украинские садоводы не выйдут на стабильное качество "Конференции", эта ситуация вряд ли изменится, считают эксперты.

Урожай многих фруктов в Украине под угрозой

Апрель этого года оказался нетипично холодным. Во многих регионах температура опускалась до -5...-7 градусов, причем такие показатели держались не несколько часов, а днями.

Заморозки уже уничтожили от 15-20% до около 50% урожая ранних косточковых, а также существенно повредили другие культуры. Наибольшие потери понесли:

клубника , как в открытом, так и в закрытом грунте;

, как в открытом, так и в закрытом грунте; косточковые деревья – абрикосы, сливы, персики, черешня ;

; ранний цвет яблонь ;

; спаржа, особенно ранние сорта.

На этом фоне стоимость абрикосов может вырасти на 40-60% по сравнению с прошлым годом. Подобная ситуация ожидается и с черешней – ее цена может повыситься на 30-50%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по итогам апреля-2026 в годовом исчислении (к апрелю-2025) инфляция в Украине ускорилась с 7,9% до 8,6%. Одним из драйверов общего роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания – на 9,6%, что заметно превышает общий уровень. За год сильнее всего в цене прибавили рыба и яйца – они подорожали на 20,6% и 19% соответственно. Также в топ продуктов, которые больше всего подорожали, вошел хлеб, цены на который только за месяц поднялись на 5,2%.

