Украинцы массово покупают новые авто, дороже 2 млн грн: названа популярная модель на дизеле

Самым популярным новым автомобилем на дизеле среди украинцев в январе стал RENAULT Duster – таких авто было куплено 144 единицы. Стоимость же таких машин стартует от 771 600 грн. На втором месте – TOYOTA Land Cruiser Prado. Таких авто, цена которых стартует от 2,4 млн грн, купили 129 штук.

Видео дня

Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается: в целом, в январе автопарк Украины пополнили 4 305 автомобилей с дизельными двигателями. Что сразу на 27% ниже показателя января-2024.

При этом подчеркивается: падение продаж в секторе новых автомобилей намного меньшее, чем среди подержанных. Так, из общего количества:

новых машин было куплено 903 единицы, что на 17% ниже, чем в предыдущий период;

б/у авто – 3 402 единицы, на 29% меньше.

В целом же, отмечается, среди новых моделей самой популярной стала RENAULT Duster – таких машин, отмечается, было куплено 144 единиц. В топ-5 также вошли:

TOYOTA Land Cruiser Prado – 129 единиц;

TOYOTA Hilux – 66 единиц;

PEUGEOT Landtrek – 62 единицы;

SKODA Kodiaq – 41 единица.

Сколько стоят самые популярные авто на дизеле

По данным renault.ua, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто с дизельным двигателем – RENAULT Duster – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 771 600 грн. Самая высокая – 893 600 грн.

Стоимость же второго по популярности авто – TOYOTA Land Cruiser Prado – намного выше. По данным toyota.ua, в зависимости от комплектации и версии машины она варьируется от 2,43 млн грн до 2,99 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине резко подорожали полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданка). С 1 января 2025 года их стоимость выросла в среднем на 70-100%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!