Передал оккупантам урожаев на 56 млн грн: депутату-предателю объявили подозрение

В Запорожской области обнаружили депутата-коллаборациониста, который способствовал краже Россией урожая с временно оккупированных территорий. Нанесенный им ущерб превысил 56 млн грн.

Видео дня

Как сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП), предателем оказался представитель запрещенной в Украине партии ОПЗЖ в Каменско-Днепровском городском совете. Правоохранители выяснили, что во время временной оккупации района мужчина сотрудничал с представителями оккупационной администрации РФ и без согласия владельца распорядился имуществом фермерского хозяйства.

Детали

"Следствием установлено, что в июле-августе 2022 года подозреваемый до начала полномасштабного вторжения занимал руководящую должность в местном фермерском хозяйстве. Находясь на оккупированной территории, без ведома владельца хозяйства он фактически передал РФ почти 24 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции со складов предприятия в г. Каменка-Днепровская", – говорится в сообщении ОГП.

Нанесенный предприятию ущерб путем экономической экспертизы оценили в более чем 56 млн грн. Учитывая это, чиновнику-предателю сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности и растрате имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 111-1 и ч. 5 ст. 191 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Россия теряет стратегический коридор для кражи зерна из Украины

Ранее стало известно об охлаждении отношений между РФ и Сирией после падения режима Башара Асада – многолетнего союзника кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом свидетельствует судебный иск российской компании "Паллада", которая причастна к краже зерна с временно оккупированных территорий Украины, к сирийским властям.

Россияне требуют взыскать с Центробанка и Генеральной корпорации по торговле, хранению и переработке зерна Министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии 5,6 млрд рублей. Причем эта сумма превышает чистую прибыль компании за 2024 год (4,4 млрд рублей).

Иск мог быть подан в связи с невыполнением сирийской стороной обязательств по договорам поставки. Поскольку одним из ключевых направлений вывоза был именно сирийский маршрут (через порты Тартус и Латакия), из-за сближения новых властей страны с США он может быть потерян.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший народный депутат Украины и его сыновья вели бизнес на временно оккупированных Россией территориях Луганской области, платили налоги в бюджет страны-агрессора и получали финансовую поддержку от оккупантов. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о нардепе Рады IV созыва Николае Гапочке и его сыновьях Владимире и Андрее – последнему уже сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!