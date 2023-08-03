Украинцы уже могут платить за свет по тарифу в два раза ниже: вот что нужно установить

Украинцы могут платить за свет в два раза меньше. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик, которые позволяет с 23 до 7 утра платить за свет по тарифу в два раза ниже (1,32 вместо 2,64 грн за кВт*час).

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Двухзонный счетчик выгодно использовать даже при относительно небольшом месячном потреблении тока, рассказывают OBOZREVATEL в ДТЭК. Чем больше электроэнергии вы потребляете, тем быстрее окупиться установка нового прибора учета.

"Независимо от объемов потребления электроэнергии, установив двухзонный счетчик экономия, вопрос только в ее размере. Если потребление электроэнергии в месяц составляет до 200 кВт*час, то экономия не будет такой выразительной, если потребление, например, составляло более 700 кВт*час и выше, но все равно затраты на уплату за потребленную электроэнергию будут уменьшаться", – поясняют в компании.

Стоимость двухзонного счетчика составляет около 3500 грн. Предположим, что он позволит сократить расходы на ток на 30%, в таком случае двухзонный счетчик окупиться:

200 кВт*час в месяц – 22 месяца;

300 кВт*час в месяц – 14,7 месяца;

400 кВт*час в месяц – 11 месяцев;

500 кВт*час в месяц – 8,8 месяца;

600 кВт*час в месяц – 7,3 месяца;

700 кВт*час в месяц – 6,3 месяца.

Период окупаемости может сократиться, если потреблять по "ночному" тарифу больше тока, либо после подорожания электроэнергии. Двухзонный счетчик в период с 23 вечера до 7 утра позволяет платить по тарифу, который на 50% ниже действующего – 1,23 грн за каждый кВт*час. С 7 утра до 23 вечера действует обычный тариф в 2,64 грн за кВт*час.

"В любом случае, решение о важности экономии каждый потребитель принимает для себя индивидуально. А эксперты по энергоэффективности только предоставляют информацию, чтобы у потребителей было понимание, как достичь экономии", – отмечают в ДТЭК.

Ежемесячная экономика на двухзонных счетчиках составит от 150 до более 1000 грн, зависимо от того, сколько тока в месяц вы используете. Например, при потреблении 400 кВт*час в месяц и при условии, что 60% всего тока вы используете в период с 23 вечера до 7 утра, ежемесячно вы можете экономить 288 грн.

Купить двухзонный счетчик можно у поставщика электроэнергии, либо самостоятельно в специализированных магазинах. К примеру, заказать счетчик можно и в магазине Yasno, там цена стартует от 3499 грн. Набор отправляют почтовым оператором.

Как писал ранее OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановления пострадавшей от российских атак энергосистемы.

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