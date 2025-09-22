Украинцы уплатили более 8 млрд грн налога за свои квартиры: сколько надо отдавать за каждый "лишний" квадрат

Украинцы уплатили за январь-август 2025 года почти 8,7 млрд грн налога на недвижимость, что на 22% больше, чем в прошлом году. Больше всего заплатили жители Киева и Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Налог платят владельцы квартир площадью более 60 кв. м, домов более 120 кв. м и других типов жилья более 180 кв. м.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). В местные бюджеты было перечислено на 1,6 млрд грн больше, чем за первые восемь месяцев 2024 года. По данным ГНС, наибольший вклад в бюджет обеспечили такие регионы:

Киев – 1,74 млрд грн;

– 1,74 млрд грн; Киевская область – 860 млн грн;

– 860 млн грн; Днепропетровская область – 840 млн грн;

– 840 млн грн; Одесская область – 830 млн грн.

В целом налог на недвижимость платили около 740 тысяч плательщиков, и этот показатель продолжает расти. Налог на недвижимость платят физические лица – владельцы:

квартир площадью более 60 кв. м;

домов площадью более 120 кв. м;

других типов жилья, в том числе их долей, площадью более 180 кв. м.

В 2025 году налог уплачивается за отчетный 2024 год, а его размер привязан к минимальной заработной плате по состоянию на январь 2024 года и не может превышать 1,5% ее величины за год. По состоянию на 1 января 2024-го минимальная зарплата составляла 7100 грн, поэтому максимальная ставка налога за "лишний" квадратный метр составляет 106,5 грн.

Например, если в собственности квартира площадью 100 кв. м, налог уплачивается только за площадь более 60 кв. м, то есть за 40 "лишних" квадратов. В таком случае максимальная сумма налога составит 4260 грн, но окончательная цифра также зависит от решения местных властей относительно ставки и нормы жилья. Местные органы могут уменьшить ставку или повысить норму жилья, но повышать налог свыше 1,5% минималки запрещено.

Определить сумму налога можно с помощью онлайн-калькулятора на веб-портале ГНС. Посмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете или через мобильное приложение "Моя налоговая". Штрафы за несвоевременную уплату:

просрочка до 30 дней – штраф 10% от начисленной суммы;

просрочка свыше 30 дней – штраф 20%.

Если объект недвижимости превышает 300 кв. м для квартир или 500 кв. м для домов, к сумме налога добавляется 25 тыс. грн в год. Не платят налог владельцы недвижимости, не превышающей:

60 кв. м для квартир;

120 кв. м для домов;

180 кв. м для разных типов жилья, если одновременно есть и квартира, и дом в собственности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026 году планируют повысить налоговые поступления благодаря введению "налога на OLX" для онлайн-платформ и акциза на сладкие напитки. Ожидается, что эти изменения принесут государственному бюджету около 22,5 млрд грн, а еще более 26 млрд грн власти рассчитывают получить от взыскания налоговых долгов.

