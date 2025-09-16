Украинцам готовят новые налоги: "заработать" для бюджета хотят на онлайн-продажах и сладкой воде

В Украине в 2026 году планируют повысить налоговые поступления благодаря введению "налога на OLX" для онлайн-платформ и акциза на сладкие напитки. Ожидается, что эти изменения принесут государственному бюджету около 22,5 млрд грн, а еще более 26 млрд грн власти рассчитывают получить от взыскания налоговых долгов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Идея налогообложения продаж через онлайн-платформы обсуждалась еще с 2023 года, однако теперь правительство закладывает конкретные цифры.

От этой инициативы ожидается 14 млрд грн поступлений в 2026 году. Речь идет о гражданах, которые продают товары или предоставляют услуги через такие платформы, как OLX и другие подобные сервисы.

Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду и находится на рассмотрении Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Если документ будет принят, пользователям платформ придется декларировать и облагать налогами доходы от регулярных продаж.

Акциз на сладкие напитки

Еще один источник дополнительных доходов бюджета – акцизный налог на сладкие и ароматизированные напитки. Его потенциальный эффект оценивается в 8,5 млрд грн в 2026 году. Законопроект о введении такого акциза был зарегистрирован в Верховной Раде еще более двух лет назад, однако все это время оставался без движения.

По подсчетам экспертов, в случае его принятия цены на газированные напитки с добавлением сахара могут вырасти на 10-20%, или примерно на 5 грн за бутылку. Сторонники инициативы отмечают, что это поможет не только увеличить бюджетные поступления, но и уменьшить уровень потребления вредных для здоровья продуктов.

Дополнительные поступления

Кроме новых налогов, правительство рассчитывает получить еще 26 млрд грн за счет "совершенствования работы по взысканию налогового долга", это означает усиление контроля за налогоплательщиками и ликвидацию накопленных задолженностей перед государством. По словам Железняка, который озвучил предварительные расчеты, в целом дополнительные источники доходов помогут уменьшить дефицит бюджета и сбалансировать растущие расходы, прежде всего на оборону и социальную сферу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 5 октября предприятия, учреждения и ФЛП (физические лица-предприниматели), которые подпадают под государственное статистическое наблюдение, должны подать отчеты в Госстат. Отмечается, что это касается тех, кто не отчитывался в 2022–2025 годах, – теперь придется подать документы за весь период непредставления.

