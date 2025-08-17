Украинцы тысячами покупают старые авто: сколько стоит самое популярное на бензине

Укараинцы активно покупают б/у авто на бензине. В июле таких машин было куплено 10,8 тыс. штук, что составило сразу 48% от общего количества подержанных легковушек, перешедших на украинские номера. Чаще всего же покупали VOLKSWAGEN Golf – таких машин было приобретено 673 единиц. В Украине такую можно купить как за 12,2 тыс. долларов, так и за 30,5 тыс. долларов.

Об этом сообщает УкрАвтопром. Отмечается: в целом средний возраст подержанных бензиновых авто составил 9,8 лет.

Какие б/у авто на бензине украинцы покупают чаще всего

Кроме VOLKSWAGEN Golf самым популярным среди украинцев б/у "заграничным" авто сталAUDI Q5 – таких машин было куплено 580 штук. В топ-5 также вошли:

VOLKSWAGEN Tiguan – 578 штук;

NISSAN Rogue – 549 штук;

AUDI A4 – 410 штук.

Сколько стоит самая популярная модель

Стоимость же самого популярного пригнанного из-за границы подержанного авто на бензине – VOLKSWAGEN Golf – в Украине зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria, авто в возрасте до 5 лет:

С пробегом 225 тыс. км продают за 12,2 тыс. долларов (2020 г.в.).

С пробегом 174 тыс. км продают за 23,9 тыс. долларов (2022 г.в.).

С пробегом 6 тыс. км продают за 30,5 тыс. долларов (2025 г.в.).

Как сообщал OBOZ.UA, таже в июле украинцы купили более 5,5 тыс. легковых авто з дизельными двигателями. Большинство из них – подержанные, ввезенные из-за границы.

