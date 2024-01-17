Украинцы скупают билеты миллионами: названы самые популярные зимние поезда

В 2023 году продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзалізниці" (УЗ) и партнеров достигла 84,6%. Доля мобильного приложения на протяжении года постоянно росла – по итогам года зафиксировано повышение на 23,2%, до уровня 37,9%. За последние 3 недели украинцы приобрели 1,6 млн билетов, а наиболее популярными рейсами стали поезда №127/128 Запорожье – Львов, №85/86 Львов – Запорожье и №81/82 Киев – Ужгород.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании 17 января. Так, УЗ перевезла 1,6 млн пассажиров – это на 33% больше, чем за аналогичный период 2022/2023 годов.

В этот период по стране курсировало 104 поезда государственного предприятия, учитывая 10 дополнительно назначенных поездов. Последние совершили 92 рейса.

"В этот период также "Укрзалізниця" перевезла пиковое количество детей по групповым заказам в горы на отдых. Кроме того, 2889 военнослужащих вовремя добрались домой на долгожданный отдых через сервис спецзаказов билетов для военных – 74,5% поездок от общего количества оформляемых через онлайн-портал пришлось именно на период пиковых зимних перевозок", – говорится в заявлении.

OBOZ.UA сообщал ранее о том, что в 2024 году "Укрзалізниця" не будет повышать цены на внутренние пассажирские перевозки. Компания вышла на показатели перевозок, которые были до полномасштабной войны. В декабре компания подняла стоимость международных билетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!