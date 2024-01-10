Будет ли "Укрзалізниця" повышать цены на билеты в 2024 году: в компании дали ответ

В 2024 году госпредприятие "Укрзалізниця" не будет повышать цены на внутренние пассажирские перевозки. Компания вышла на показатели перевозок, которые были до полномасштабной войны.

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Об этом рассказал руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзалізниці" Александр Шевченко в интервью "Украинскому радио". Он напомнил, что в прошлом месте компания подняла стоимость международных билетов.

"В декабре мы сделали частичное подорожание международных билетов для того, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной. То есть, мы не видим возможности, даже морально-нравственной, повышать цены для пассажиров на рейсы по Украине", – сказал Шевченко.

Он отметил, что УЗ вышла на показатели перевозок пассажиров, которые были до полномасштабного вторжения страны-террористки России в феврале 2022 года. В прошлом году компания перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения, а в Европу – рекордные 2,1 миллиона пассажиров.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, накануне праздников в Украине вырос спрос на ж/д билеты. Причем как на внутренние рейсы, так и на зарубежные. Среди самых ажиотажных направлений: Киев – Варшава, Львов – Киев, Ковель – Запорожье и т.д. В связи с этим в УЗ было принято решение увеличить в ряде поездов количество мест – оснастив их дополнительными вагонами.

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