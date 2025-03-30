Украинцы продолжают попадать в ловушки аферистов: адвокаты рассказали о наиболее распространенных мошеннических схемах с недвижимостью

Мошеннические схемы с недвижимостью в Украине в 2025 году охватывают поддельные доверенности, псевдопосредников, фальсификацию документов, продажу обремененного имущества и двойную продажу. Чтобы избежать обмана, необходимо тщательно проверять документы, привлекать специалистов и осуществлять финансовые операции только официальным путем.

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Об этом рассказала юрист адвокатского объединения Winner Partners Анастасия Руденко в комментарии СМИ. Мошенничество на рынке недвижимости в Украине остается серьезной проблемой, угрожающей покупателям, арендаторам и владельцам жилья.

Юристы предостерегают граждан от рискованных соглашений и рекомендуют внимательно проверять документы, привлекать профессиональных специалистов и осуществлять финансовые операции официально. Наиболее распространены мошеннические схемы в 2025 году:

покупка по доверенности;

Одной из самых массовых схем мошенничества является продажа недвижимости по поддельной доверенности. Соглашения, заключенные на основе таких документов, могут быть признаны недействительными в судебном порядке, что приведет к потере жилья покупателем.

псевдопосредники;

Мошенники выдают себя за риелторов, обещают быстро найти квартиру для покупки или аренды, требуют предоплату, а затем исчезают. После передачи денег мошенник перестает выходить на связь.

фальсификация правоустанавливающих документов;

Мошенники подделывают документы на жилье и выдают себя за владельцев. После продажи такого имущества новый собственник может столкнуться с юридическими проблемами и судебными исками.

продажа полученного наследия;

Покупка недвижимости, недавно перешедшая в наследство, может содержать риски. В завещании могут быть выявлены подлог или другие претенденты на жилье, что приведет к судебным разбирательствам.

продажа имущества с обременениями;

Некоторые квартиры продаются по заниженной цене, но на них могут быть наложены судебные обременения или аресты. Перед покупкой необходимо проверить отсутствие ограничений через Государственный реестр прав на недвижимое имущество или обратиться к нотариусу.

двойная продажа;

Существуют тысячи случаев, когда одна и та же квартира продается нескольким покупателям одновременно. Это влечет за собой судебные споры и потерю средств.

аренда с последующей продажей.

Мошенники арендуют жилье на короткий срок, подделывают документы владельца и продают его неосведомленным покупателям. Следует тщательно проверять документы перед соглашением.

Чтобы избежать неприятностей при покупке или аренде жилья следует быть бдительными. Адвокаты рекомендуют:

проверять документы: убедитесь в правомерности собственности; проверьте историю недвижимости в реестрах;

убедитесь в правомерности собственности; проверьте историю недвижимости в реестрах; привлекать специалистов: консультируйтесь с юристами и сотрудничайте только с лицензированными агентствами недвижимости;

консультируйтесь с юристами и сотрудничайте только с лицензированными агентствами недвижимости; производить официальные платежи: избегайте наличных расчетов, используйте банковские переводы и требуйте документального подтверждения сделки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, ворующие личные и банковские данные граждан с помощью фальшивых QR-кодов. Их обнаруживается в общественном транспорте, на парковке, рекламных объявлениях или платежных терминалах.

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