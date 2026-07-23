Украинцы подарили друг другу рекордное количество автомобилей: какие машины переписывают чаще всего

Украинцы активно пользуются возможностью перерегистрации автомобилей по договорам дарения. А во втором квартале 2026 года таким образом было переоформлено почти 10,6 тыс. транспортных средств, что стало новым рекордом для авторынка. Чаще всего дарили Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

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Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Эксперты отмечают, что такой механизм стал удобным инструментом в случаях перераспределения имущества внутри семьи или юридической оптимизации для бизнеса.

Всего в течение апреля-июня по договорам дарения было переоформлено 10 598 транспортных средств. Это на

на 42,0% больше, чем в первом квартале (7461 шт.);

квартале (7461 шт.); на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (9741 шт.).

Какие "автоподарки" делают украинцы

Несмотря на ассоциации с бантиком на капоте новенького авто из салона, статистика свидетельствует о практичности украинцев. Об этом свидетельствует тот факт, чтосредний возраст подаренных автомобилей составил 13 лет, а в большинстве случаев речь идет о передаче проверенного семейного транспорта между поколениями или переоформлении рабочих машин в семейном бизнесе.

Топ-10 подаренных моделей

Volkswagen Passat – 238.

– 238. Skoda Octavia – 212.

– 212. Volkswagen Golf – 170.

– 170. Mercedes-Benz Sprinter – 168.

– 168. BMW X5 – 160.

– 160. Toyota Camry – 158.

– 158. BMW 5 Series – 128.

– 128. ЗАЗ/Daewoo Lanos – 122.

– 122. BMW 3 Series – 118.

– 118. Tesla Model Y – 114.

Но наряду с тысячами практичных автомобилей в регистрационных базах были обнаружены и единичные уникальные экземпляры роскоши:

Rolls-Royce Spectre – ультралюксовое электрическое купе, символизирующее высочайший статус;

– ультралюксовое электрическое купе, символизирующее высочайший статус; BMW i7 – премиальный электроседан, ориентированный на максимальный комфорт и технологичность;

– премиальный электроседан, ориентированный на максимальный комфорт и технологичность; Rivian R1T – редкий для Украины мощный электрический пикап для приключений и экспедиций;

– редкий для Украины мощный электрический пикап для приключений и экспедиций; Porsche 718 Boxster – классический родстер с открытым верхом, созданный для ярких эмоций и драйва;

– классический родстер с открытым верхом, созданный для ярких эмоций и драйва; Smart #3 – компактное и динамичное городское электро-кросс-купе.

Структура автопарка

Учитывая средний возраст автопарка, в структуре подаренного транспорта, как и ожидалось, преобладают классические двигатели: бензиновые (40,3%) и дизельные (32,1%). Но аналитики обратили внимание на тренд электрификации среди подарков, поскольку общая доля экологичного транспорта (электрокары – 9,3% и гибриды – 4,7%) достигла 14%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине значительно усилили контроль за импортом автомобилей из-за рубежа. Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с Государственной налоговой службой и Главным сервисным центром МВД запустили новый аналитический инструмент, позволяющий отслеживать весь путь автомобиля – от пересечения границы до регистрации на конечного владельца. Главная цель – выявление схем уклонения от уплаты налогов при импорте и продаже транспортных средств.

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