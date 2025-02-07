Украинцы отдают ползарплаты за аренду жилья: что происходит на рынке недвижимости

Киев – самый дорогой город для жизни в Украине. Об этом свидетельствует то, что представители некоторых профессий вынуждены тратить от 50% заработка на аренду жилья, а некоторые вообще не могут себе позволить единоличную аренду.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные крупнейшим кадровым порталом. Такое исследование позволяет определить уровень комфорта жизни для разных профессий в самых крупных регионах страны.

Аренда жилья традиционно является одной из самых больших категорий расходов тех украинцев, у которых нет собственной недвижимости. И учитывая, что самыми популярными вакансиями на досках объявлениях являются такие как продавец-консультант, уборщица, водитель и другие, они тратят на съемное жилье соответственно большую долю своих доходов.

Таким образом, больше всего от зарплаты на оплату однокомнатной квартиры (средняя стоимость) в столице тратят:

продавец-консультант – 76 %

% водитель – 52%.

А вот уборщица не сможет себе это позволить, поскольку средняя зарплата этой профессии составляет всего 112% от средней стоимости аренды. Так же для продавца-консультанта будет дорого арендовать двухкомнатную квартиру – ее стоимость будет составлять 105% от средней зарплаты.

На двухкомнатную квартиру в Киеве водителю придется выложить 72% от месячной зарплаты. А вот от трехкомнатной ему придется отказаться, потому что ее средняя стоимость аренды в столице составляет 123% его зарплаты.

Но из-за вызванной полномасштабной агрессией миграции украинцев стоимость недвижимости в западных регионах Украины, если и не превзошла, то сравнялась с киевской. Во Львове продавцу-консультанту придется заплатить и средней арендой 83% от зарплаты, а в Одессе – 41%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, западные регионы Украины переживают "строительный бум" – цены в новостройках Ивано-Франковской, Львовской, Буковиной и Закарпатья стартуют от $950. Но после войны стоимость "квадратов" в этих областях может резко упасть, и купленные квартиры придется продавать.

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