Украинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не много
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Стоимость мобильного тарифа в 400 грн не должна считаться высокой – ведь, считают в операторе Vodafone, украинцы могут больше тратить денег, к примеру, на кофе. Более того, утверждается, компания получает от тарифов реальную прибыль – без которой, отмечается, не смогла бы обеспечивать связь во время блекаутов.
Дело в том, рассказала ранее CEO Vodafone Ольга Устинова, что при маржинальности оператора в около 50%, более 33% из них идут на развитие и поддержку сети. Т.е., отмечает она, если бы Vodafone не зарабатывал на тарифах, то не смог бы покупать генераторы.
"Все базовые станции и оборудование мы покупаем в долларах, потому что местных поставщиков нет. Когда растет курс или стоимость электричества, наши расходы взлетают", – объяснила Устинова.
В связи с этим, подчеркнула она, стоимость мобильной связи в Украине обоснована. При чем, даже, когда речь идет о дорогих тарифах – поскольку, к примеру, 400 грн в месяц "это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве".
"За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца. Невероятный объем трафика, безлимитный голос, возможность пользоваться услугой "Роуминг как дома" за рубежом без дополнительных оплат... Я не считаю, что эта цена настолько критична, что люди не могут ее оплатить", – считает Устинова.
Будут ли украинцев "отключать" от мобильной связи
В свою очередь, объяснил OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, в случае привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев отдельные абоненты мобильных операторов рискуют отстаться без связи. Речь о тех, кто не захочет идентифицировать свои "симки".
Впрочем, констатируется, в ближайшее время такой привязки ожидать не следует, подобное решение может быть только политическим. То есть, без попытки договориться с участниками рынка.
"Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое – что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно", – констатировал эксперт.
Основания же для такого решения, по его словам, могут появиться только в случае, если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.
"Тогда такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – резюмировал Глущенко.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг, номер будет отключен.
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