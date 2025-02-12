Украинцы начали покупать землю активнее, чем жилье: почему этот тренд набирает обороты

В 2024 году украинцы в 1,5 раза чаще покупали землю, чем жилье – 273 тыс. сделок против 178 тыс. соответственно. Спрос на землю растет быстрее, чем на квартиры и дома, поскольку вложения в участки воспринимаются как более надежные и выгодные инвестиции в условиях нестабильности.

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Об этом пишут аналитики Опендатабот. По официальным данным Министерства юстиции, в 2024 году нотариусы засвидетельствовали 452 217 договоров купли-продажи недвижимости, что на 12% больше, чем в 2023 году.

В то же время, этот показатель все еще на 28% меньше, чем в 2021 году – последнем довоенном году с полноценной экономической активностью. Однако главной тенденцией остается существенное преимущество сделок с землей над покупкой жилья. Большинство украинцев выбирают вкладывать средства именно в земельные участки, а не в квартиры или дома.

60% всех договоров в 2024 году были заключены по земельным участкам. Это в 1,5 раза больше, чем сделок с жилой недвижимостью:

земельные участки – 273 тыс. сделок;

квартиры и дома – 178 тыс. сделок.

Таким образом, спрос на землю значительно опережает спрос на жилье и эта тенденция только усиливается. Несмотря на всеобщее восстановление рынка, купля-продажа жилой недвижимости растет значительно медленнее. За год количество сделок с квартирами и домами увеличилось всего на 3%. В настоящее время объемы покупки жилья в 1,8 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Спрос на земельные участки в Украине вырос на 18% за год. Если в 2023 году было заключено 231 тыс. сделок с землей, то в 2024 году эта цифра выросла до 273 тысяч. Однако, несмотря на рост, сделок с землей заключается на 11% меньше, чем в 2021 году. Для сравнения:

2021 год – 306 тыс. сделок;

2024 год – 273 тыс. сделок.

Это говорит о том, что полное восстановление рынка земли еще впереди. Одним из важных факторов, влияющих на рынок жилья, является ипотечное кредитование. В 2024 году украинцы оформили около 13 тыс. ипотек, что на 14% больше, чем в 2023 году.

Главным двигателем роста стала государственная программа єОселя, которая позволяет покупать жилье по сниженным процентным ставкам. 70% всех ипотек (8,5 тыс. договоров) в 2024 году были заключены именно через єОселю. Это свидетельствует о том, что покупка жилья пока возобновляется медленно, и без государственных стимулов рынок оставался значительно слабее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году рынок земли в Украине продолжит расти, а средняя цена на гектар уже достигла 1,5-2,5 тыс. долларов. Ожидается дальнейшее увеличение количества сделок, ведь юридические лица активно входят на рынок, а владельцы паев держат землю в ожидании еще более высоких цен.

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