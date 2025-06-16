Украинцы начали покупать больше алкоголя и сигарет: сколько миллиардов потратили

С начала года украинцы стали заметно больше покупать легальной подакцизной продукции, в частности алкоголя и табачной продукции. Благодаря этому выручка от таких товаров за пять месяцев года выросла в целом более чем на 5 млрд.

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Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС). Отмечается, что причинами такого достижения стали:

эффективная борьба с теневым рынком;

повышение прозрачности расчетных операций;

сезонное оживление экономики.

В частности, в мае украинцы потратили на приобретение алкоголя на 21% больше чем в январе – 14,46 млрд грн против почти 12 млрд грн, причем вырос не только средний чек, но и количество покупок. Среди факторов, способствовавших росту расходов на алкоголь отмечаются:

активизация ресторанного и развлекательного бизнеса;

повышение контроля со стороны ГНС за продажами.

Рост расходов украинцев на табачные изделия даже превысил алкогольные напитки – более 26% с января по май(с 10,38 до 13,08 млрд грн соответственно). В ГНС объяснили, что стоимость табачных изделий стабильно растет из-за акцизной политики, импортозависимости сырья и перехода на продукцию высшей ценовой категории.

Также в Украине выросли объемы реализованного топлива – с 558,3 млн литров в январе до 639,9 млн литров в мае, то есть на 14,6 %. Это объясняется сразу как стартом сельскохозяйственных работ или активизацией транспорта и логистики, так и увеличением внутреннего туризма.

"Кроме того, цены на топливо остаются относительно стабильными, что способствует росту объемов. Все больше операций проводится официально через РРО. Это свидетельствует о добропорядочности субъектов хозяйствования, эффективности контроля со стороны налоговых органов и постепенной легализации розничного рынка", – резюмируют налоговики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, весной 2025 года потребительские цены в Украине выросли примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это следствие плохих урожаев, подорожания электроэнергии и роста расходов бизнеса. В то же время уже с лета ожидается постепенное замедление инфляции, к концу года рост цен должен снизиться до однозначного уровня, а в 2026 году прогнозируется возвращение к цели в 5%.

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