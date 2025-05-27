Цены продолжают расти, но не все так однозначно: в НБУ поделились прогнозом по инфляции

Весной 2025 года потребительские цены в Украине выросли примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это следствие плохих урожаев, подорожания электроэнергии и роста расходов бизнеса. В то же время уже с лета ожидается постепенное замедление инфляции, до конца года рост цен должен снизиться до однозначного уровня, а в 2026 году прогнозируется возвращение к цели в 5%.

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Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Украинцы уже несколько месяцев подряд сталкиваются с ростом цен на основные товары и услуги.

Потребительские цены были примерно на 15% выше, чем в тот же период прошлого года. Подорожали продукты питания, электроэнергия, топливо, сигареты - все, что составляет значительную часть ежемесячных расходов большинства семей.

Причины этого роста очевидны. Плохие урожаи в 2024 году стали толчком к повышению цен на продовольственные товары. Значительное подорожание электроэнергии обусловлено атаками России на украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время рост акцизов повлиял на цены табачных изделий. Бизнес, столкнувшись с дефицитом рабочей силы и ростом расходов на оплату труда, также передает эти расходы потребителям.

Однако в самом НБУ уверяют, что это не продлится долго. По прогнозам регулятора, уже летом инфляция начнет постепенно замедляться. Этому будут способствовать несколько факторов: более высокие урожаи в этом году, снижение мировых цен на нефть и стабилизация валютного рынка благодаря действиям Нацбанка. До конца года инфляция должна снизиться до однозначного уровня, а в 2026-м вернуться к цели в 5%.

Национальный банк уже предпринял ряд шагов, чтобы помочь украинцам сохранить свои сбережения. В частности, повышена учетная ставка до 15,5%, что сделало гривневые депозиты более выгодными. Банки активно конкурируют за вкладчиков и предлагают проценты в пределах 15% и выше. Также выгодными остаются инвестиции в государственные облигации (ОВГЗ), которые дают доходность около 16% годовых и не облагаются налогом.

Несмотря на все вызовы, экономика постепенно адаптируется, и ситуация на потребительском рынке остается управляемой. НБУ призывает граждан внимательно относиться к финансовым решениям и использовать доступные инструменты для сохранения покупательной способности своих средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно замедлились продажи популярных товаров, в частности овощей, фруктов, рыбы, молочных и мясных продуктов. Первопричиной стал экономический кризис, вызванный последствиями полномасштабной агрессии против Украины.

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