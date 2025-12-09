Украинцы массово везут авто из-за границы: какие модели покупают чаще всего и сколько они стоят

В ноябре украинцы ввезли более 23 тысяч подержанных авто из-за рубежа, лидером рынка остается Volkswagen Golf, тогда как каждая третья машина является электрокаром. Самые популярные модели стоят от 7 000 долларов до более 30 тысяч долларов за электромобили Tesla и премиальные кроссоверы.

Об этом сообщает "Укравтопром". По данным профильной статистики, украинцы ввезли 23,5 тысячи легковушек с пробегом, что сразу на 60% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В то же время по сравнению с октябрем спрос несколько просел и составляет минус 10% за месяц. Структура импорта указывает на изменение приоритетов водителей. Абсолютными лидерами остаютсябензиновые автомобили – 43% от всех ввезенных машин. На втором месте оказались электромобили с долей 32%, что свидетельствует о стабильном росте интереса к электротранспорту. Далее в рейтинге:

дизельные авто – 17%;

гибриды – 5%;

авто с газобаллонным оборудованием – 3%.

Таким образом, уже каждый третий ввезенный автомобиль в Украине является электрокаром, что является беспрецедентным показателем для рынка еще несколько лет назад. Средний возраст машин, которые в ноябре стали на украинские номера, составляет 8 лет, это означает, что большинство украинцев выбирают относительно новые авто.

ТОП-10 самых популярных авто из-за рубежа

Лидер рынка остается неизменным Volkswagen Golf. В десятку самых популярных моделей вошли:

Volkswagen Golf – 1035 авто;

– 1035 авто; Tesla Model Y – 931 авто;

– 931 авто; Tesla Model 3 – 862 авто;

– 862 авто; Volkswagen Tiguan – 677 авто;

– 677 авто; Nissan Leaf – 647 авто;

– 647 авто; Renault Megane – 609 авто;

– 609 авто; Skoda Octavia – 594 авто;

– 594 авто; Audi Q5 – 587 авто;

– 587 авто; Nissan Rogue – 581 авто;

– 581 авто; Kia Niro – 490 авто.

OBOZ.UA проанализировал средние рыночные цены на популярные модели с пробегом по состоянию на конец 2025 года. Стоимость зависит от года выпуска, состояния, типа двигателя и комплектации.

Volkswagen Golf от 7 500 до 13 500 долларов;

долларов; Tesla Model Y от 26 000 до 38 000 долларов;

долларов; Tesla Model 3 от 19 000 до 30 000 долларов;

долларов; Volkswagen Tiguan от 15 000 до 26 000 долларов;

долларов; Nissan Leaf от 8 000 до 14 500 долларов;

долларов; Renault Megane от 7 000 до 12 000 долларов;

долларов; Skoda Octavia от 9 500 до 16 000 долларов;

долларов; Audi Q5 от 17 000 до 30 000 долларов;

долларов; Nissan Rogue от 13 000 до 22 000 долларов;

долларов; Kia Niro от 14 000 до 21 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В ноябре таких авто было куплено около 8,3 тыс. штук, что стало рекордом за последние 14 месяцев. По сравнению же с ноябрем 2024 года, прирост составил сразу 58%. А по сравнению с октябрем-2025 – 6%.

