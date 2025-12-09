Украинцы массово везут авто из-за границы: какие модели покупают чаще всего и сколько они стоят
В ноябре украинцы ввезли более 23 тысяч подержанных авто из-за рубежа, лидером рынка остается Volkswagen Golf, тогда как каждая третья машина является электрокаром. Самые популярные модели стоят от 7 000 долларов до более 30 тысяч долларов за электромобили Tesla и премиальные кроссоверы.
Об этом сообщает "Укравтопром". По данным профильной статистики, украинцы ввезли 23,5 тысячи легковушек с пробегом, что сразу на 60% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
В то же время по сравнению с октябрем спрос несколько просел и составляет минус 10% за месяц. Структура импорта указывает на изменение приоритетов водителей. Абсолютными лидерами остаютсябензиновые автомобили – 43% от всех ввезенных машин. На втором месте оказались электромобили с долей 32%, что свидетельствует о стабильном росте интереса к электротранспорту. Далее в рейтинге:
- дизельные авто – 17%;
- гибриды – 5%;
- авто с газобаллонным оборудованием – 3%.
Таким образом, уже каждый третий ввезенный автомобиль в Украине является электрокаром, что является беспрецедентным показателем для рынка еще несколько лет назад. Средний возраст машин, которые в ноябре стали на украинские номера, составляет 8 лет, это означает, что большинство украинцев выбирают относительно новые авто.
ТОП-10 самых популярных авто из-за рубежа
Лидер рынка остается неизменным Volkswagen Golf. В десятку самых популярных моделей вошли:
- Volkswagen Golf – 1035 авто;
- Tesla Model Y – 931 авто;
- Tesla Model 3 – 862 авто;
- Volkswagen Tiguan – 677 авто;
- Nissan Leaf – 647 авто;
- Renault Megane – 609 авто;
- Skoda Octavia – 594 авто;
- Audi Q5 – 587 авто;
- Nissan Rogue – 581 авто;
- Kia Niro – 490 авто.
OBOZ.UA проанализировал средние рыночные цены на популярные модели с пробегом по состоянию на конец 2025 года. Стоимость зависит от года выпуска, состояния, типа двигателя и комплектации.
- Volkswagen Golf от 7 500 до 13 500 долларов;
- Tesla Model Y от 26 000 до 38 000 долларов;
- Tesla Model 3 от 19 000 до 30 000 долларов;
- Volkswagen Tiguan от 15 000 до 26 000 долларов;
- Nissan Leaf от 8 000 до 14 500 долларов;
- Renault Megane от 7 000 до 12 000 долларов;
- Skoda Octavia от 9 500 до 16 000 долларов;
- Audi Q5 от 17 000 до 30 000 долларов;
- Nissan Rogue от 13 000 до 22 000 долларов;
- Kia Niro от 14 000 до 21 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В ноябре таких авто было куплено около 8,3 тыс. штук, что стало рекордом за последние 14 месяцев. По сравнению же с ноябрем 2024 года, прирост составил сразу 58%. А по сравнению с октябрем-2025 – 6%.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!