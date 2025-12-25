Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель

В нояюре 2025 года украинский автопарк пополнили 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой же популярной маркой стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 931 штуку. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 12 950, так и 63 500 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили:

В целом в ноябре 2025 года украинский автопарк пополнили 23,е тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы.

Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составили 39% этого количества.

Вместе с тем, отмечается, большинство купленных подержанных авто пробегом является электрокарами. Их доля составила 60%.

На втором месте – авто на бензине, 27%. На долю гибридов пришлось 8%. Кроме того:

Машины на дизеле "отхватили" лишь 4% рынка.

Авто на газу – 1%.

Какие б/у авто до 5 лет самые популярные в Украине

Кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев , по данным аналитиков, стали также:

TESLA Model 3 – 649 штук.

KIA Niro – 384 штук.

HYUNDAI Kona – 292 штук.

NISSAN Rogue – 271 штук.

AUDI E-Tron Sportback – 211 штук.

VOLKSWAGEN Tiguan –210 штук.

MAZDA CX5 – 192 штук.

CHEVROLET Bolt – 176 штук.

HYUNDAI Ioniq 5 – 158 штук.

Сколько стоят самые популярные б/у электромобили

В целом, стоимость самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

Авто 2023 г.в. с пробегом 19 000 км после ДТП продают за 12 950 долларов.

Машину 2022 г.в. с пробегом 31 000 км – за 24 999 долларов.

Автомобиль 2025 г.в. с пробегом 2 000 км продают за 63 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, самой же популярной б/у моделью среди украинцев в ноябре стала VOLKSWAGEN Golf. Таких авто было куплено 1 035 единиц.

