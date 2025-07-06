Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель

В июне 2025 года первую регистрацию в Украине получили 20,5 тыс. подержанных легковых авто. Что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Самой же популярной маркой стал Volkswagen Golf – таких авто было куплено 835 штук. Купить же такую машину в Украине (в возрасте до 5 лет) можно как за 14,5 тыс., так и за 18,15 тыс. долларов.

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Об общей ситуации рассказали в Институте исследований авторынка. Там отметили: по сравнению же с маем-2025 в прошлом месяце было куплено на 8,8% меньше заграничных б/у авто. Что, подчеркивается, произошло с начала года.

В целом же, отмечается, в 2025 году больше всего украинцы купили подержанных легковиков из-за границы именно в мае – 22,5 тыс. штук. Меньше всего – в январе, 14,47 тыс. штук.

"Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк на протяжении июня 2025 года, уменьшился с 9,6 года до 8,9 года. Пусть пригнали меньше, но несколько меньшего возраста", – говорится в сообщении.

Какие б/у авто украинцы покупают чаще всего

Самой популярной среди украинцев б/у "заграничной" б/у машиной стал Volkswagen Golf – таких авто было куплено 835 штук. В топ-10 также вошли:

Skoda Octavia – 654.

Volkswagen Tiguan – 632.

Tesla Model Y – 570.

Audi Q5 – 529.

Tesla Model 3 – 518.

Nissan Leaf – 468.

Volkswagen Passat – 455.

Renault Megane – 450.

Nissan Rogue – 435.

Сколько стоит самая популярная модель

Стоимость самого популярного приганного из-за границы подержанного авто в Украине – Volkswagen Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

Авто 2020 г. в. с пробегом 22 тыс. км после ДТП продают за 14,5 тыс. долларов.

Машину 2021 г.в. с пробегом 188 тыс. км можно купить за 17,55 тыс. долларов.

Авто 2021 г.в. после 248 тыс. км пробега пробега продают за 18,15 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за первые 5 месяцев 2025 года украинцы-владельцы элитных автомобилей уплатили 95,3 млн грн транспортного налога (ставка – 25 тыс. грн). Что на 2,5 млн грн больше соответствующего показателя в прошлом году. Самые большие суммы поступили от собственников люксовых авто Киева – в целом на 29,5 млн грн.

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