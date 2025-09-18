Украинцы массово покупают старые авто из США: сколько стоит самая популярная модель

В августе украинцы купили почти 5,1 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что на 6% больше, чем месяцем ранее. Средний возраст таких машин составил 5,3 года, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – этих авто было куплено 812 штуки. В Украине такое можно купить как за 9 999, так и за 57 500 долларов.

О росте покупок сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: в целом большинство пополнивших украинский автопарк в августе"американцев" с пробегом являются электрокарами – их доля составила 46%.

Немного меньше было зарегистрировано авто на бензине – 40%. На долю гибридов пришлось 7%. Кроме того:

Авто на дизеле "отхватили" лишь 4% рынка.

На газу – 3%.

Какие б/у авто из США самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, кроме TESLA Model Y самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали также:

TESLA Model 3 – 639 штука;

FORD Escape – 383 штуки;

NISSAN Rogue – 263 штук;

TESLA Model S – 239 штук.

Сколько стоят самые популярные б/у авто из США

В целом, стоимость самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

разбитое авто 2021 г. в. без батареи с пробегом 61 000 км продают за 9 999 долларов;

авто 2023 г.в. с пробегом 17 000 км – за 22 900 долларов;

машину 2022 г.в. с пробегом 9 000 км – за 57 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом украинцы стали чаще покупать подержанные легковые авто за рубежом – в августе спрос на такие машины увеличился на 1% и достиг 22,7 тыс. единиц. Самой популярной моделью является Volkswagen Golf, стоимость которого составляет 7,2-35 тыс. долларов.

