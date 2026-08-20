Эти продукты в Украине подделывают чаще всего: как не купить подделку

В Украине массово подделывают продукты питания , используя вместо натуральных компонентов более дешевые заменители. Наибольшее количество фальсификатов наблюдается среди молочной продукции и колбасных изделий, поэтому не следует гнаться за низкой ценой и покупать продукты "с рук".

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Об этом рассказал медиа директор Союза потребителей Украины Максим Несмянов. Он подчеркнул, что большинство таких продуктов – это фальсификаты с измененным составом и свойствами, которые производятся в основном в Украине.

"Массово у нас подделывают именно молочные продукты – сметану, кисломолочные сыры, сыры. Также колбасные изделия – эти две группы товаров подделывают чаще всего", – отмечает эксперт.

Основные проблемы сбыта и производства

По оценкам специалиста, фальсификацию продукции обусловливают два основных фактора: подмена ингредиентов и неопределенные масштабы рынка. Во-первых, он выделил подмену ингредиентов, на которую идут производители, чтобы удешевить состав товаров.

"Они меняют состав: молочный на растительный, если речь идет о масле или сыре. Из колбасы не высшего сорта делают колбасу первого сорта. То есть меньше мяса, больше различных добавок", – рассказывает Несмиянов.

Также в Украине довольно высока доля фальшивых товаров, но оценить точный процент сложно.

"Я не знаю, как в Европе, а в Украине – легко до 30%. Смотря, какая категория товара... Был у нас случай, когда я проверил сметану, и вся сметана из пяти образцов оказалась либо подделкой, либо фальсификатом, либо непонятно чем", – отмечает эксперт.

Как не наткнуться на подделку

Чтобы снизить риски покупки некачественного товара, потребителям советуют обращать внимание на стоимость и место продажи. Несмянов подчеркнул, что качественные товары не могут стоить слишком дешево.

"Главный индикатор – цена. Колбасные изделия должны стоить условно от 300 с копейками гривен за килограмм. Если молочные продукты – то они не могут быть дешевыми, бесплатными. Условно, сметана, которая продается по 350 граммов за менее чем 50 гривен, уже для меня вызывает сомнения", – подчеркивает Несмиянов.

Кроме того, риск наткнуться на фальсификат зависит от точки продажи. А самые высокие шансы купить такие продукты – на рынке.

"В торговых сетях реже – там, если и допускают таких производителей, то в небольшом количестве", – отмечает эксперт.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине резко подорожала белокочанная капуста нового урожая – цены на нее уже примерно на 37% выше, чем неделей ранее. Из-за дефицита предложения, жары и высокого спроса фермеры прогнозируют дальнейшее подорожание.

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