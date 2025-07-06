"Киевстар" начал продавать номера с новым кодом 077: кто может купить

Мобильный оператор "Киевстар" начал продавать в своих магазинах номера с новым кодом сети – 077. Купить их могут бизнес-клиенты оператора. Ранее же номера с таким кодом можно было приобрести лишь с услугой "Красивый номер".

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что предложение действует:

Как для новых бизнес-клиентов.

Так и для тех, кто уже пользуется услугами оператора.

"С 23 июня 2025 года бизнес-клиенты получают в магазинах Киевстар номера с кодом 077. ... Номера будут доступны бизнес-клиентам в магазинах без дополнительных услуг и доплат", – говорится в сообщении.

Как подключить номера с новым кодом

Для этого следует обратиться в любой магазин "Киевстар".

Там на выбор предложат предложим 10 вариантов номеров.

Из них можно будет выбрать желаемый.

Зачем "Киевстару" новый код 077

О том же, что "Киевстар" получил новый код сети – 077 – стало известно еще в начале 2024 года. Как сообщили тогда в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК):

Разрешение выдано на 5 лет.

Оно позволит "Киевстару" подключить к сети 10 млн новых номеров.

"НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения "77" для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", – рассказали в регуляторе.

Какие коды уже действуют у "Киевстара"

В настоящее время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:

67.

68.

96.

97.

98.

77.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов контракта и предоплаты – однако только для подключения. С 25 июня новые абоненты не могут зайти в отдельные предложения линеек LOVE UA и "ВСЕ РАЗОМ".

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