"Киевстар" начал продавать номера с новым кодом 077: кто может купить
Мобильный оператор "Киевстар" начал продавать в своих магазинах номера с новым кодом сети – 077. Купить их могут бизнес-клиенты оператора. Ранее же номера с таким кодом можно было приобрести лишь с услугой "Красивый номер".
Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что предложение действует:
- Как для новых бизнес-клиентов.
- Так и для тех, кто уже пользуется услугами оператора.
"С 23 июня 2025 года бизнес-клиенты получают в магазинах Киевстар номера с кодом 077. ... Номера будут доступны бизнес-клиентам в магазинах без дополнительных услуг и доплат", – говорится в сообщении.
Как подключить номера с новым кодом
- Для этого следует обратиться в любой магазин "Киевстар".
- Там на выбор предложат предложим 10 вариантов номеров.
- Из них можно будет выбрать желаемый.
Зачем "Киевстару" новый код 077
О том же, что "Киевстар" получил новый код сети – 077 – стало известно еще в начале 2024 года. Как сообщили тогда в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК):
- Разрешение выдано на 5 лет.
- Оно позволит "Киевстару" подключить к сети 10 млн новых номеров.
"НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения "77" для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", – рассказали в регуляторе.
Какие коды уже действуют у "Киевстара"
В настоящее время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:
- 67.
- 68.
- 96.
- 97.
- 98.
- 77.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов контракта и предоплаты – однако только для подключения. С 25 июня новые абоненты не могут зайти в отдельные предложения линеек LOVE UA и "ВСЕ РАЗОМ".
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