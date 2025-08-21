Украинцы активно скупают подержанные авто: 10 самых популярных марок и сколько они стоят

В июле украинцы приобрели 7,2 тыс. импортированных подержанных авто возрастом до 5 лет, что составляет почти треть всех легковушек с пробегом. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y (от 30 000$ / ~1,2 млн грн) и Tesla Model 3 (от 25 000$ / ~1 млн грн), а также Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Kia Niro.

Об этом сообщает Укравтопром. Украинский авторынок продолжает активно расти, несмотря на экономические вызовы и общую нестабильность.

Особый интерес у покупателей вызывают подержанные авто в возрасте до 5 лет, которые сочетают относительно доступную цену с современными технологиями и лучшей энергоэффективностью. В июле украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек до 5 лет.

Это составляет почти треть от общего количества легковых авто с пробегом, импортированных в течение месяца (22,4 тыс.). Наибольшую долю на рынке занимают электромобили – 48%, что свидетельствует о стабильном спросе на экологический и экономичный транспорт. На втором месте – бензиновые авто (35%), далее следуют гибриды (10%), дизельные (5%) и авто на ГБО (2%).

ТОП-10 самых популярных моделей

Tesla Model Y – 733 авто (средняя цена на рынке до 5 лет: от 30 000$ до 38 000$ / ~1,2–1,5 млн грн);

Tesla Model 3 – 396 авто (от 25 000$ / ~1 млн грн);

Nissan Rogue – 246 авто (от 20 000$ / ~800 тыс. грн);

Mazda CX-5 – 221 авто (от 18 000$ / ~720 тыс. грн);

Kia Niro – 205 авто (от 23 000$ / ~920 тыс. грн);

Volkswagen Tiguan – 188 авто (от 22 000$ / ~880 тыс. грн);

Hyundai Kona – 165 авто (от 20 000$ / ~800 тыс. грн);

Chevrolet Bolt – 150 авто (от 19 000$ / ~760 тыс. грн);

Audi Q5 – 148 авто (от 28 000$ / ~1,1 млн грн);

Ford Escape – 143 авто (от 21 000$ / ~840 тыс. грн).

Почему популярны именно эти авто

Электромобили Tesla, Chevrolet и Hyundai стали лидерами благодаря беспошлинному ввозу, более низким затратам на зарядку по сравнению с топливом и современным функционалом. В то время, как Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan – это кроссоверы, которые украинцы ценят за универсальность, вместимость и надежность.

Kia Niro и Audi Q5 привлекают балансом между комфортом, престижем и относительно доступной ценой. Ford Escape традиционно остается популярным среди тех, кто ищет доступный и одновременно практичный автомобиль для ежедневного использования.

Спрос на подержанные авто в возрасте до 5 лет в Украине остается высоким, а рынок все больше смещается в сторону электромобилей и экономичных кроссоверов. Украинцы отдают предпочтение современным моделям, которые сочетают доступность и технологичность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле украинцы купили около 4,8 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что сразу на 15% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,5 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 711 штук.

