Украинцы скупают подержанные авто: названы самые популярные марки

Украинцы в декабре 2023 года продолжали активно регистрировать б/у автомобили, купленные за границей. При этом самой популярной маркой остается Volkswagen – авто этого бренда составили более 17% от общего количества пригнанных в Украину. Таких автомобилей в последний месяц 2023 года в Украине зарегистрировали 3,9 тыс.

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А суммарно в декабре украинцы приобрели 95,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году, но на 5,9% меньше, чем в ноябре-2023, подсчитали эксперты Института исследований авторынка.

Второе место по популярности после Volkswagen досталось Audi, с результатом 1,9 тыс. первых регистраций и долей 8,2%. На третьем месте – Renault (7,8%, 1,8 тыс.), далее – Nissan с результатом 1,7 тыс. и 7,4%. Замыкает первую пятерку Skoda (6,2%, 1,4 тыс. шт.).

Что касается модельного ряда, то лидером "свежепригнанных" подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В декабре в Украину привезли около 1,3 тыс. таких машин.

На втором месте Skoda Octavia (899 шт.), на третьем – Volkswagen Passat (760 шт.), улучшивший свою позицию по сравнению с предыдущим месяцем на одну строчку. Четвертый в списке Renault Megane, которых пригнали и подали на первую регистрацию в количестве 695 штук. Замыкает пятерку лидеров среди легковушек Voklswagen Tiguan (535 шт.).

"В декабрьском топ-20, как и в предыдущие месяцы, присутствуют три электромобиля: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и еще одна Tesla – Model Y... Способствует импорту электрических авто нулевая ставка растаможки и отсутствие сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации. Также в этот список можно добавить и фактор экономии на горючем, цены на которое достаточно ощутимы", – отметили эксперты.

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