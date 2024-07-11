Украинцы активно скупают гибридные автомобили: названы самые популярные модели

В прошлом месяце спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос на 49%, причем доля новых автомобилей в этом количестве составляла 55%. Лидерами рынка новых гибридных автомобилей стали Toyota RAV-4, Nissan X-Trail и Toyota Camry.

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Об этом сообщает "Укравтопром". В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Общее количество гибридных автомобилей, появившихся на украинских дорогах в прошлом месяце, составляет более 2,1 тысяч. Это поразительный рост на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако доля новых автомобилей в этом количестве уменьшилась до 55% против 70% в прошлом году, что свидетельствует об увеличении популярности подержанных гибридных авто.

Лидеры рынка новых гибридных автомобилей

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка остается Toyota RAV-4, с 352 зарегистрированными единицами. Этот автомобиль пользуется стабильной популярностью благодаря своим высоким технологическим характеристикам и надежности.

На втором месте по количеству продаж находится Nissan X-Trail, с 85 зарегистрированными единицами. Эта модель известна своей универсальностью и эффективностью, что делает ее привлекательной для многих потребителей.

Третье место занимает Toyota Camry, с 74 проданными единицами. Camry всегда являлась популярным выбором среди автомобилистов, и ее гибридная версия не стала исключением.

Популярные б/у гибридные автомобили

В сегменте подержанных гибридных автомобилей первенство держит Ford Fusion US, с 78 зарегистрированными единицами. Эта модель популярна благодаря своей доступности и надежности.

Также среди лидеров находятся Toyota Prius, с 60 зарегистрированными единицами, и KIA Niro, с 50 единицами. Обе модели известны своими экологическими преимуществами и эффективностью использования топлива.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на такси в Украине выросли из-за уменьшения количества водителей, снижения их заработков и роста затратной части, что связано с влиянием войны и доминированием нескольких крупных онлайн-компаний на рынке. Водителям работать стало невыгодно, что привело к ухудшению качества и безопасности услуг.

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