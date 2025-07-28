Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: его ликвидируют

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют 30 дней начиная с 1 июля.

После истечения этого срока ликвидационный баланс ПАО "АКБ "Капитал" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены.

"Фонд информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса ПАО "АКБ "Капитал" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал". Поэтому призываем вкладчиков ПАО "АКБ "КАПИТАЛ", еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой (полный список таких банков находится по ссылке. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Напомним: в июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории. В связи с чем нельзя было обеспечить:

Как поступления денежного потока для удовлетворения потребностей вкладчиков и кредиторов.

Так и соответствующий уровень управления рисками.

После этого, в октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал". "Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали в регуляторе.

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