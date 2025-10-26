Украинцы активно покупают недвижимость в ипотеку: кто и какое жилье выбирает

Более 20 тысяч украинских семей уже воспользовались ипотекой по государственной программе єОселя. Активно программой пользуются военные, медики, педагоги и молодые семьи в возрасте 26-45 лет. Они в основном покупают двухкомнатные и трехкомнатные квартиры до 73 кв. м, как на первичном, так и на вторичном рынке.

Об этом сообщает "Укрфинжилье". Общая сумма выданных кредитов уже превысила 35 миллиардов гривен.

Наибольшую долю среди участников составляют военнослужащие по контракту и представители сектора безопасности. Именно они имеют возможность получить ипотеку под 3% годовых и уже оформили более 10 тысяч кредитов – это более половины всех выданных займов.

Также активно пользуются программой медики (1 560 кредитов), педагоги (1 540) и ученые (413). Для этих профессий еОселя стала инструментом, который позволяет создать стабильное будущее без непосильных финансовых нагрузок.

Отдельную категорию составляют украинцы, которые не имеют собственного жилья или живут в квартирах, меньших установленных норм. Для них ставка составляет 7%, и таких заемщиков уже более 5 тысяч. Кроме того, программой воспользовались 958 внутренне перемещенных лиц и 484 ветерана, для которых возможность купить жилье означает фактическое начало новой жизни.

Большинство участников – это украинцы в возрасте от 26 до 45 лет. Именно они сегодня формируют ядро спроса на собственное жилье. Молодые семьи стремятся не только иметь крышу над головой, но и обеспечить стабильность и комфорт для своих детей.

Интересно, что все больше заявок поступает из регионов, где раньше рынок жилья был малодоступным из-за высоких цен или ограниченного предложения. Это означает, что программа постепенно стимулирует децентрализацию спроса, украинцы покупают квартиры не только в Киеве, Львове или Днепре, но и в средних городах и общинах, которые активно развиваются.

Подавляющее большинство квартир, приобретенных через программу, имеют площадь до 73 квадратных метров. Самыми популярными остаются двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, удобные для молодых семей.

39% квартир имеют площадь от 50 до 73 кв. м;

еще 39% – менее 50 кв. м.

В общем украинцы уже приобрели более 1 миллиона квадратных метров жилья, из которых:

12 355 кредитов приходится на вторичный рынок;

8 378 – на новостройки;

1 935 – на жилье, которое еще возводится.

Таким образом, єОселя не только помогает семьям получить собственные квадратные метры, но и поддерживает строительную индустрию, создавая рабочие места и обеспечивая стабильный заказ для застройщиков. По оценкам Министерства экономики,каждая гривна, вложенная в программу, возвращает государству 2,8 гривны налогов и сборов .

Отмечается, что это означает, что ипотечная поддержка не является лишь социальной инициативой – она стимулирует экономику, активизирует рынок труда, логистику и производство строительных материалов. Еженедельно в рамках программы заключаются ипотечные соглашения почти на 400 миллионов гривен, и этот объем стабильно растет. Только за последние три месяца сумма выданных кредитов увеличилась еще на 5 миллиардов гривен.

