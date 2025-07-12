Зарплаты в Украине пересчитали: кому платят больше всех
В Украине средняя зарплата по данным крупного кадрового портала составляет 25 тыс. грн. При этом целый ряд вакансий имеет среднюю зарплату выше 60 тыс. грн. Среди них, в том числе, управляющий недвижимостью, который в среднем может зарабатывать 80 тыс. грн.
Об этом говорится в данных work.ua. У управляющего недвижимостью за год зарплата выросла на 23%. В то же время, например, у финансового директора зарплата за год выросла только на 18%.
- Управляющий недвижимостью – 80 000 грн (+23%)
- DevOps engineer – 74 000 грн (+53%)
- Директор по маркетингу – 70 000 грн (+17%)
- Fullstack-разработчик – 70 000 грн (+17%)
- Руководитель отдела продаж – 65 000 грн (+30%)
- Финансовый директор – 65 000 грн (+18%)
- Тим лид – 65 000 грн (+53%)
- Топ-менеджер – 62 500 грн (+25%)
- Программист Java – 62 500 грн (+92%)
- Медиабайер – 60 000 грн (+41%)
Согласно данным work.ua, медианная зарплата в Украине составляет по состоянию на июль 2025-го аж 25 тыс. грн. Эта зарплата рассчитана из 193,3 тыс. размещенных вакансий. Однако на самом деле в некоторых случаях в одной размещенной вакансии ищут сразу нескольких сотрудников. Кроме того, часто работодатели вообще не указывают размер зарплаты. А в некоторых отраслях, а также в маленьких населенных пунктах работников часто находят без помощи кадровых порталов.
Еще один фактор, который может частично искажать статистику work.ua – разница между зарплатами в вакансиях и теми зарплатами, которые сейчас платят сотрудникам. Из-за того, что в некоторых компаниях отсутствует ежегодная индексация зарплат, новым сотрудникам могут предлагать большие зарплаты, чем получают те, кто уже работает.
Совсем другую статистику показывает Пенсионный фонд. Он учитывает только те зарплаты, с которых уплачен единый социальный взнос. И по их данным по состоянию на июнь 2025-го украинцы в среднем зарабатывают 20,3 тыс. грн. Эта статистика вообще не учитывает зарплаты в конвертах.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
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