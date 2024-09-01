В Украине резко переписали цены на популярный овощ: сколько стоит

Цены на помидоры в Украине за последние три недели выросли на 12%, достигнув на оптовых рынках 40-55 грн/кг, а в магазинах они уже стоят 60-70 грн/кг. Это почти в 2,4 раза дороже, чем в конце августа 2023 года.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основная причина этого – резкое сокращение предложения томатов, особенно в местных комбинатах, что существенно влияет на рынок.

По словам экспертов, значительное снижение предложения томатов на рынке обусловлено несколькими факторами. Прежде всего это неблагоприятные погодные условия, которые привели к потере значительной части урожая почвенных помидоров. Многие фермеры не смогли обеспечить плановое количество продукции, что привело к дефициту рынка.

Кроме того, сокращение выборок в местных комбинатах также усугубило проблему. Выборки были малообъемными и нестабильными, что делало невозможным стабильные поставки продукции. В результате, тепличные помидоры, на которые спрос остается высоким, стали основным товаром на рынке, что повлекло за собой повышение цен.

На сегодняшний день оптовая цена помидоров в Украине колеблется в пределах 40-55 грн за килограмм, что в среднем на 12% больше, чем в конце прошлой недели. Для потребителей в магазинах цены варьируются от 60 до 70 грн. за килограмм. Это существенный рост цен, учитывая, что к концу августа 2023 года томаты стоили в 2,4 раза дешевле.

Эксперты не исключают, что цены на помидоры будут продолжать расти и дальше. Это связано с ожидаемым дальнейшим сокращением предложения, поскольку сезон летних теплиц подходит к концу, а урожаи с открытой почвы уже почти не поставляются на рынок.

Цены на помидоры в магазинах

Рост цен на помидоры уже повлиял на потребителей, особенно на домохозяйства с низким доходом. Для многих украинцев этот продукт является важной составляющей рациона и повышение цен может заставить их пересмотреть свои покупки. Между тем , розничные цены в торговых сетях значительно превышают заявленные производителями. Согласно данным "Минфина", стоимость томатов зависит от сорта. В среднем это:

помидоры красные – 60,40 грн/кг;

помидоры розовые – 60,90 грн/кг;

помидоры сливка – 61,82 грн/кг.

Между тем, в крупнейших сетях страны овощ также демонстрирует рост. По состоянию на 1 сентября цены следующие:

АТБ – 61,95 грн/кг;

Сельпо – 62 грн/кг;

Фора – 66,90 грн/кг;

Varus – 84,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на дыне значительно выросли из-за жаркой и засушливой погоды, что уменьшило урожай и предложение на рынке. В настоящее время дыни продаются по 15-25 грн/кг, что на 44% дороже, чем на прошлой неделе, а в магазинах цены достигают 42-53 грн за килограмм.

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