Украинцев заставят платить больше: когда супермаркеты перепишут цены на популярные продукты

Осень 2024 г. принесет с собой существенный рост цен на молочные продукты, яйца и мясо. Рост затрат на производство, логистику и энергоносители, а также ограничение экспорта некоторых продуктов создадут дополнительное давление на рынок, что приведет к удорожанию базовых продуктов на 20–30%.

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Об этом пишет ZN, UA. С начала 2024 года цены на молоко постепенно росли.

К примеру, литр молока жирностью 2,5% подорожал на гривну, и на конец лета средняя цена составляла 39 грн. Такое повышение обусловлено ростом затрат на производство, включая повышение тарифов на электроэнергию и топливо, а также дефицит рабочей силы в аграрном секторе.

Однако это только начало. Ожидается, что осенью цены на молочные продукты продолжат расти. Причины этого – не только рост затрат на производство, но и уменьшение предложения качественного молока из-за сложных погодных условий и снижения урожайности кормовых культур. Это приведет к удорожанию не только молока, но и других молочных продуктов, таких как масло, сметана и сыры.

Сливочное масло, уже ставшее символом постоянного подорожания, за июль достигло цены 81 грн за пачку весом 200 граммов, что значительно выше, чем в начале года (75,65 грн). И эта тенденция продлится осенью, что сделает этот продукт менее доступным для многих потребителей.

Яйца: скоро изменяющаяся стабильность

В течение лета цены на яйца оставались относительно стабильными, но уже в августе начали расти. Повышение на 10–30 копеек за штуку говорит о том, что осенью цены могут увеличиться еще больше. Основным фактором, повлияющим на это, является ограничение экспорта яиц в ЕС, которое будет действовать до конца 2024 года. Эти ограничения повлекут за собой избыток продукции на внутреннем рынке, но в то же время возрастут затраты на производство, что компенсируется повышением цен для потребителей.

Дополнительно следует отметить, что инфляционные ожидания также будут давить на рынок яиц. Рост затрат на энергоносители, корма и логистику неизбежно приведет к увеличению цен. Этот тренд предположительно продлится до конца года, что заставит потребителей переосмыслить свои затраты на этот базовый продукт.

Мясо: возможно ли избежать подорожания

Мясо, особенно говядина и свинина, является одним из самых затратных пунктов в продуктовой корзине украинцев. С начала 2024 года цены на мясо колебались: говядина подорожала с 251,6 грн/кг до 270 грн/кг, в то время как свинина немного подешевела до 177 грн/кг. Птица также снизилась в цене до 87 грн/кг, что явилось некоторым облегчением для потребителей.

Однако осенью ситуация может кардинально поменяться. Одним из ключевых факторов, повлияющих на рынок мяса, является рост затрат на корма и энергоносители. Жара, повлиявшая на урожайность кормовых культур, а также рост стоимости горюче-смазочных материалов и электроэнергии неизбежно приведут к повышению себестоимости мяса.

Кроме того, ограничения на экспорт мяса птицы, введенные правительством для контроля за внутренним рынком, могут привести к временной стабильности цен, но долгосрочно это создаст дополнительные вызовы для отрасли. Рост затрат на производство мяса в сочетании с инфляционным давлением может привести к тому, что осенью цены на мясо существенно возрастут, что еще больше усложнит ситуацию для украинских семей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на дыне значительно выросли из-за жаркой и засушливой погоды, что уменьшило урожай и предложение на рынке. В настоящее время дыни продаются по 15-25 грн/кг, что на 44% дороже, чем на прошлой неделе, а в магазинах цены достигают 42-53 грн за килограмм.

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