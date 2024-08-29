Цена на популярную летнюю ягоду значительно выросла: какая причина и сколько стоит

В Украине цены на дыне значительно выросли из-за жаркой и засушливой погоды, что уменьшило урожай и предложение на рынке. В настоящее время дыни продаются по 15-25 грн/кг, что на 44% дороже, чем на прошлой неделе, а в магазинах цены достигают 42-53 грн за килограмм.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Согласно данным аналитиков, цены на эти бахчевые культуры существенно поднялись в течение недели.

Основной причиной такого удорожания является сокращение предложения дынь на рынке, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями. Жаркая и засушливая погода этого сезона негативно сказывается на качестве и количестве выращенной продукции, что в свою очередь влияет на рыночную ситуацию.

Фермеры сообщают, что жаркая погода значительно снижает урожайность дынь во многих регионах Украины. Это приводит к уменьшению объемов выборок в местных хозяйствах, что отражается на общем предложении этой культуры на рынке. Как результат, фермеры вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать потери сокращенного урожая.

На сегодняшний день фермеры продают дыни по 15-25 грн/кг, что на 44% дороже, чем на прошлой неделе. Важно отметить, что сезон украинской дыни подходит к концу, и это также играет роль в росте цен. Ограниченное предложение на фоне высокого спроса позволяет продавцам поднимать цены на отпуск.

По словам производителей, торговая активность на рынке дынь пока достаточно высока. Это связано с тем, что спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, даже несмотря на значительное повышение цен. Участники рынка отмечают, что, несмотря на удорожание, цены на дыне в Украине все еще на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволяет заключить, что, несмотря на все сложности, украинские потребители все еще имеют возможность покупать дыни по весьма приемлемым ценам.

Цены на дыню в магазинах

В украинских магазинах цены на дыни варьируются в пределах 39-43 грн. за килограмм. Это уже учитывает удорожание, которое произошло из-за снижения урожая и общей ситуации на рынке. В крупнейших сетях супермаркетов цены на дыне таковы:

Varus – 39,90 грн/кг;

Сельпо – 35 грн/кг;

Фора – 37,90 грн/кг;

АТБ – 33,95 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко подорожала голубика. Так, на одном из крупнейших оптовых рынков страны в середине августа эта ягода стоила в среднем 95 грн/кг, тогда как на прошлой неделе (истек 25 августа) цены выросли до 135 грн/кг. То есть на 42%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!