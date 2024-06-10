В супермаркетах у украинцев отказываются принимать определенные гривни: что делать в таком случае

Под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: в такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь:

кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

в обязанности кассиров входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

При этом отмечается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение его к размену крупной суммы в другом месте.

Украинцев заставляют переплачивать в супермаркетах

В тот же время, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. Делают они это ради того, чтобы получить от украинцев больше денег. Для этого, в частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать покупателям всю сдачу.

При этом сам покупатель может ничего и не заметить. Ведь "коварность" схемы в том, что в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек. Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться достаточно значительной.

Работает же "схема" по принципу округления. Согласно ему, менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а вот более 5 копеек должны "простить" покупателю.

Таким образом цены можно устанавливать так, чтобы отдавать покупателям не всю сдачу – и, соответственно, увеличивать прибыль торгового заведения. При этом сам покупатель может ничего и не заметить, ведь:

в каждом из многих случаев речь идет о разнице в стоимости в несколько копеек;

но при этом магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя – например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн.

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться картой. Ведь тогда правила округления не действуют.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять покупателей оплачивать поврежденный или разбитый товар – однако только в том случае, если это произошло случайно. Если же представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде, ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права. Покупателям же в таком случае следует вызывать полицию.

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