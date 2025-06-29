Мошенники начали маскироваться под перевозчиков: как украинцам не попасться на аферистов

В Украине мошенники начали маскироваться под перевозчиков, предлагая онлайн-билеты и исчезая после получения предоплаты. Не переводите средства на личные карточки незнакомцев и пользуйтесь только услугами официальных перевозчиков с лицензией.

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Об этом сообщила полиция Хмельницкой области. В полицию города Полонного обратилась 39-летняя женщина, которая пыталась купить билет на автобус в Украину через онлайн-платформу, находясь за границей.

Она связалась с якобы перевозчиком, обсудила детали поездки, и согласилась перевести оплату за билет – почти 4 тысячи гривен. После получения средств псевдо-водитель исчез с радаров, перестал выходить на связь.

Инцидент квалифицировали как мошенничество – уголовное производство открыто по части 1 статьи 185 УКУ, которая предусматривает ответственность за завладение чужим имуществом путем обмана. Сейчас следователи Шепетовского районного управления полиции выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленника.

Подобные случаи уже не являются редкостью. Рост спроса на пассажирские перевозки, особенно в контексте миграционной мобильности создает благоприятную среду для мошенников. Под видом "водителей", "диспетчеров" или "туристических агентов" они предлагают выгодные условия, быструю оплату и "скидки", чтобы вызвать доверие и выманить средства.

Особенно уязвимы те, кто находится за рубежом или ищет оперативное возвращение в Украину – такие люди часто не имеют времени на проверку перевозчика и действуют интуитивно, полагаясь на онлайн-объявления или чаты. Правоохранители в очередной раз призывают пользоваться только проверенными и официально зарегистрированными компаниями, которые имеют лицензию на пассажирские перевозки.

Такая осторожность не формальность, а способ минимизировать риски финансовых потерь и угрозы личной безопасности. Полицейские также советуют:

не переводить деньги на личные карточки неизвестных лиц;

проверять компании в реестре перевозчиков;

сохранять скриншоты переписок и чеков;

в случае мошенничества – немедленно обращаться в полицию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по Украине распространяется фейковая информация о якобы выплате 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал после 24 февраля 2022 года, однако никакого постановления или государственной программы с такими выплатами не существует. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои данные на сомнительных ресурсах.

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