Украинцев в TikTok обманывают несуществующими курортами и локациями: как распознать фейк

Украинцев обманывают фейковыми видео о несуществующих горнолыжных курортах и других вымышленных локациях, используя кадры из-за границы для заманивания в Telegram-каналы. Чтобы уберечься, проверяйте источники информации и избегайте переходов по сомнительным ссылкам.

Видео дня

Об этом пишет " Институт развития региональной печати ". Один из таких примеров – видео об открытии "первого горнолыжного курорта в Киеве", которое не имеет никакого отношения к реальности.

В одном из TikTok-аккаунтии, имеющем более 110 тысяч подписчиков, опубликовано видео с обещаниями горнолыжного курорта в Киеве. Согласно описанию, три часа катания стоят 400 гривен, а для военных предусмотрена скидка 25%. Чтобы узнать адрес, зрители приглашают перейти в Telegram-канал по ссылке в профиле.

На первый взгляд это кажется увлекательной возможностью, однако на самом деле видео – фейковое. Для создания ролика использованы кадры горнолыжного курорта в городе Нойс, Германия.

Как работает схема

Эта учетная запись регулярно распространяет ложную информацию о несуществующих туристических местах. Например:

заведение в "розовых цветах", якобы открывшееся в Киеве, на самом деле находится в Таиланде;

"первая шикарная плавучая сауна на Днепре" оказалась снятой в Берлине.

Цель этих видео – привлечение аудитории к Telegram-каналам. Если пользователь переходит по ссылке в профиле TikTok и пытается присоединиться к закрытой группе, его автоматически начинают перенаправлять на другие каналы. Каждый новый шаг сопровождается требованиями щелкнуть кнопку или подтвердить заявку.

Такие действия не только неэтичной рекламой, но и имеют серьезные социальные последствия. Под видео, созданными для привлечения пользователей, часто появляются негативные комментарии. Например:

"На передовой убивают наших военных, а здесь богачи жируют!"

"Лучше бы эти деньги в помощь ВСУ отдали".

"В Киеве курорт, а в Херсоне "сафари" на людей".

Это создает напряжение среди пользователей и усугубляет раскол в обществе. Как распознать фейк:

анализируйте источник: проверяйте аккаунт, публикующий информацию. Если он часто распространяет подобные видео, это может являться признаком манипуляции;

проверяйте аккаунт, публикующий информацию. Если он часто распространяет подобные видео, это может являться признаком манипуляции; проверяйте фото и видео: используйте обратный поиск изображений, чтобы выяснить, сняты ли кадры в Украине;

используйте обратный поиск изображений, чтобы выяснить, сняты ли кадры в Украине; будьте осторожны с Telegram: если вас просят присоединиться к закрытой группе или предоставить личные данные, это может быть попыткой мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снова активизировались мошенники, под видом сотрудничества с TikTok выманивают деньги и личные данные. Во избежание мошенничества не переходите по подозрительным ссылкам и блокируйте отправителей таких сообщений.

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