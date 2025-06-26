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Украинцев травили "паленкой" из гаража: где продавали подделку

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
1,7 т.
Иллюстрация - БЭБ проводит обыски на месте производства поддельного алкоголя в Киеве

В Киеве разоблачили незаконное производство алкогольных напитков, а также транспортировку, хранение и продажу спирта оптовыми партиями. В результате обысков правоохранители изъяли сырья, авто, оборудование и готовые напитки на более 7 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), отметив, что спирт хранился в грузовых автомобилях, обустроенных специальными резервуарами и оборудованием. В дальнейшем группа подозреваемых изготавливала алкогольные напитки в одном из гаражей в столице и продавали их на киевских рынках.

Разоблачено производство контрафакта
Поддельный алкоголь разливали в гараже

Во время досудебного расследования состоялся ряд обысков. В результате было изъято имущества стоимостью более 7 миллионов гривен, а именно:

  • более 32 тысяч литров спирта;
  • три грузовых авто;
  • оборудование;
  • готовые к продаже напитки.
БЭБ изъяло у дельцов 3 грузовика
Спирт для подделок хранили в бочках в грузовиках
Изъято имущества на более чем 7 млн грн

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратура, а также проводятся судебные экспертизы по качеству незаконно изготовленной алкогольной продукции. В БЭБ заявили о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных по статьям о незаконном изготовлении подакцизных товаров и использовании поддельных марок акцизного налога (ч. 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины). За такие правонарушения предусмотрено максимальное наказание в виде от 8 до 15 лет лишения свободы.

В Киеве производителям фальсификата грозит до 15 лет тюрьмы.
Правоохранители изъяли 32 тыс. л спирта
На рынках Киева продавали алкоголь, разлитый в гараже

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году украинцы начали заметно больше покупать легальной подакцизной продукции, в частности алкоголя и табачной продукции. В частности, в мае на приобретение алкоголя потребители потратили 14,46 млрд грн, что на 21% больше, чем в январе. Причем вырос не только средний чек, но и количество покупок.

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