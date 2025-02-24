Украинцев травили контрафактом: изъято алкоголь и сигарет на 500 тыс. гривен

Жителя Луцка подозревают в реализации контрафактных алкогольных напитков и табачных изделий. Если его признают виновным, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), в ходе обысков детективы изъяли более 400 литров алкогольных напитков без марок и с поддельными марками акцизного налога Украины и почти 3 тыс. человек. контрафактных сигарет. Изъятую продукцию оценили почти в 500 тыс. гривен и наложили на нее арест.

Незаконно изготовленный товар хранился в запущенных торговых киосках, а продавали его постоянным клиентам нарушителя за наличные деньги. При этом он не был зарегистрирован как предприятие и работал без лицензии на производство и торговлю подакцизными товарами.

В настоящее время идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт подакцизных товаров, что привело к отравлению лица) и ч. 2 ст. 199 (Незаконное изготовление, хранение, приобретение поддельных марок акцизного налога). Детективы устанавливают остальных причастных к незаконной деятельности.

Ранее в этот же месяц нелегальное производство алкогольных напитков обнаружили в Днепропетровской области. Оно было налажено на производственных мощностях компании, ранее лишенной лицензии. При этом продукцию дельцы разливали в 6-литровые пластиковые емкости с этикетками изготовителя минеральной воды.

Также OBOZ.UA сообщал, что сотрудники БЭБ обнаружили и изъяли во Львове состав контрафактного алкоголя. В результате удалось предотвратить распространение более 200 тыс. бутылок поддельной водки более чем на 23 млн гривен. К изготовлению контрафакта могут быть причастны должностные лица и владельцы одного из лицензированных производителей алкогольных напитков и владельцы торговых марок – помещение, где обнаружили контрафактную водку, принадлежит владельцу завода по производству алкогольных напитков

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