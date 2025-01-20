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Украинцев травили контрафактом: изъята поддельная водка на 23 млн гривен

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
4,5 т.
Производитель алкоголя прятал на своем составе тысячи бутылок контрафакта

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили и изъяли на Львовщине состав контрафактного алкоголя. В результате удалось предотвратить распространение более 200 тыс. бутылок поддельной водки более чем на 23 млн гривен.

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Как сообщили в БЭБ, досудебное расследование помогло установить организаторов нелегальной оптовой и розничной торговли водочными изделиями. Поскольку продажа алкогольной продукции не была отражена в бухгалтерском и налоговом учете, это привело к уклонению от уплаты налогов в больших размерах.

Контрафактную водку обнаружили на одном из складов Львова. Выяснилось, что помещение принадлежит владельцу завода по производству алкогольных напитков.

Во Львовской области предотвратили распространение более 200 тыс. бутылок поддельной водки
Во Львовской области разоблачили склад с контрафактным алкоголем

Детективы обнаружили и изъяли более 200 тыс. бутылок водки разных наименований и объемов оклеенных марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 23 млн. грн.

БЭБ изъяло 200 тыс. бутылок поддельной водки.
Детективы разоблачили контрафактного алкоголя более чем на 23 млн гривен

К изготовлению контрафакта могут быть причастны должностные лица и владельцы одного из лицензированных производителей алкогольных напитков и владельцы торговых марок. Правоохранители проводят соответствующие проверки.

"Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры", – резюмируют в БЭБ.

Во Львовской области проверяют производителей и владельцев алкоголя по производству контрафакта

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили канал контрабанды предметов роскоши, в том числе швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн. Контрабанду организовали во избежание уплаты налогов и пошлин, а товары продавали за наличные деньги и криптовалюту без надлежащего учета.

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