Украинцев травили контрафактом: изъята поддельная водка на 23 млн гривен

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили и изъяли на Львовщине состав контрафактного алкоголя. В результате удалось предотвратить распространение более 200 тыс. бутылок поддельной водки более чем на 23 млн гривен.

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Как сообщили в БЭБ, досудебное расследование помогло установить организаторов нелегальной оптовой и розничной торговли водочными изделиями. Поскольку продажа алкогольной продукции не была отражена в бухгалтерском и налоговом учете, это привело к уклонению от уплаты налогов в больших размерах.

Контрафактную водку обнаружили на одном из складов Львова. Выяснилось, что помещение принадлежит владельцу завода по производству алкогольных напитков.

Детективы обнаружили и изъяли более 200 тыс. бутылок водки разных наименований и объемов оклеенных марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 23 млн. грн.

К изготовлению контрафакта могут быть причастны должностные лица и владельцы одного из лицензированных производителей алкогольных напитков и владельцы торговых марок. Правоохранители проводят соответствующие проверки.

"Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры", – резюмируют в БЭБ.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили канал контрабанды предметов роскоши, в том числе швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн. Контрабанду организовали во избежание уплаты налогов и пошлин, а товары продавали за наличные деньги и криптовалюту без надлежащего учета.

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