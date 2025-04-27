Украинцев предупредили о росте цен на важный продукт: какую стоимость ждать

В Украине цены на хлеб в ближайшее время будут расти умеренно – максимум на 1,5-2% ежемесячно. Резкого скачка стоимости или дефицита продукта украинцам не стоит ожидать, ситуация остается стабильной.

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Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. Несмотря на экономические вызовы и общее повышение стоимости жизни, украинцы могут быть относительно спокойными по поводу цен на один из базовых продуктов питания – хлеб.

По словам Пендзина, существенного скачка цен не предвидится. Специалист пояснил, что хлеб массовых сортов в Украине будет дорожать постепенно. В частности, ожидаемый рост не превысит 1,5-2% в месяц, что в условиях высокой инфляции выглядит достаточно сдержанно.

Олег Пендзин рассказал, что причиной такой стабильности есть государственный контроль над ценами на хлеб массовых сортов. Производители, стремясь избежать удара по карманам населения, прибегают к перераспределению расходов. Основное повышение цен переводится не на хлеб, а на продукцию премиум-сегмента – торты, печенье и прочие кондитерские изделия.

"Такая модель позволяет держать прирост стоимости хлеба в пределах 1,5-1,8% в месяц, обеспечивая доступность продукта для широкой публики украинцев", - отметил Пендзин. Он подчеркнул, что даже в условиях инфляции, которая за апрель составила около 14,6%, рынок хлебобулочных изделий будет демонстрировать стабильность.

По данным портала "Минфин", средняя цена пшеничного хлеба в розничных сетях колеблется от 43,49 до 44,10 грн за буханку весом 600-650 граммов. Учитывая озвученные темпы роста, в ближайшие месяцы повышение цен будет незначительным и не ударит сильно по потребительским расходам.

Эксперт успокоил украинцев: очередей за хлебом или ажиотажа, который мы помним по истории, не будет. Повышение цен будет держаться в контролируемых пределах, чтобы избежать социального напряжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, летом в Украине начнет снижаться инфляция, а это значит, что рост цен может замедлиться. Это стало возможным благодаря удачной монетарной политике, улучшению энергетической ситуации, сбору и поступлению на рынок новых урожаев, а также умеренным ценам у торговых партнеров Украины.

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