Украинцев предупредили о резком подорожании популярного продукта: как вырастут цены

В Украине ожидается существенный рост цен на один из самых популярных продуктов в стране – гречку. В частности, в Министерстве агрополитики прогнозируют, что стоимость продукта увеличится на 15%.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Впрочем, отметили там, если это и произойдет, то будет результатом экономических процессов, ведь дефицита продукта в стране не ожидается.

"Не будет дефицита гречихи. Производство ожидается примерно на уровне прошлого года – более 80 тыс. тонн. Цена в ближайшее время, вероятно, будет оставаться близкой к нынешнему уровню, хотя возможен ее рост до 15%", – говорится в сообщении.

Тем не менее, признали в министерстве, определенные сложности с гречкой украинцы ощутить все же могут ощутить. В частности, объясняется, "определенное время может быть меньший выбор, чем к которому привыкли потребители".

Сколько стоит гречка в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне 1 кг гречки в украинских супермаркетах стоит в среднем 74,57 грн. Что практически не отличается от средней цены июля, которая составила 74,77 грн.

В целом же, крупные торговые продают гречку по 65,9-96,5 грн/кг. Так:

Novus – 65,99 грн/кг.

Auchan – 69,9 грн/кг.

Megamarket – 96,5 грн/кг.

Metro – 65,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, фермеры в Украине активизировали сбор картофеля, благодаря чему цены на этот овощ снижаются уже вторую неделю подряд. По состоянию на 20 августа цены на корнеплод упали в среднем на 14% по сравнению с концом прошлой рабочей недели (13-14 августа) – теперь фермеры продают его по 6-12 грн/кг.

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