Цены на картофель в Украине резко переписали: сколько тепер стоит килограмм

Фермеры в Украине активизировали сбор картофеля, благодаря чему цены на этот овощ снижаются уже вторую неделю подряд. По состоянию на 20 августа цены на корнеплод упали в среднем на 14% по сравнению с концом прошлой рабочей недели (13-14 августа) – теперь фермеры продают его по 6-12 грн/кг.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается, что сезонный фактор – разгар уборочной кампании – увеличивает объемы предложения на рынке практически ежедневно, создавая существенное давление на цены.

Основные проблемы сбыта

По оценкам производителей и оптовых компаний, реализацию овоща существенно затрудняют два фактора. А именно они выделяют:

слабый спрос: покупательная способность и объемы закупок в этом сегменте характеризуются как ниже среднего, что не позволяет поглощать текущие объемы предложения;

покупательная способность и объемы закупок в этом сегменте характеризуются как ниже среднего, что не позволяет поглощать текущие объемы предложения; большие объемы производства: учитывая высокий урожай по стране, рассчитывать на рост цен в ближайшее время не приходится, поэтому участники рынка настроены довольно пессимистично.

Сколько стоит картофель

Цены на картофель снизились до 6–12 грн/кг, что в среднем на 14% меньше по сравнению с концом предыдущей рабочей недели, а также на 37% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным "Минфина", по состоянию на 20 августа средняя цена на картофель в крупнейших розничных сетях Украины зависит от сорта и сезона. Так, его можно купить по цене:

белый картофель – 19,20 грн/грн;

молодой – 13,42 грн/грн;

розовый – 24,40 грн/грн.

Собственный анализ OBOZ.UA показал, что цены на этот овощ в супермаркетах начинаются от 29,90 грн/кг:

АТБ – 13,95 грн/кг;

Varus – 12,90 грн/кг;

"Фора" – 13,90 грн/кг;

"Сильпо" – 10,00 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине прогнозируют новое подорожание гречки – уже в августе ее средняя цена может вырасти до 80-83 грн за килограмм после временного удешевления в июле. С начала 2026 года гречка уже подорожала на 70,8%, а главными причинами остаются дефицит украинского сырья, высокие затраты на производство и стабильный спрос.

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