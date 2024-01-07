Украинцев предупредили о подорожании важных овощей и фруктов: как изменится цена

В Украине уже в январе изменятся цены на основные овощи и фрукты. Так, прогнозируется незначительное подорожание в этом месяце.

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Об этом рассказала Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" в комментарии "24 канала". Стоимость овощей может измениться таким образом:

капуста белокочанная – до 15 грн/кг (+6%),

свекла – до 15,50 грн (+4%),

морковь – до 15 грн (+6%),

картофель – до 22,50 грн (+1,5%).

Цена на репчатый лук может вырасти больше из-за высокого спроса на нее и ограниченности качественного предложения – до 18 грн/кг (+8%).

Как изменятся цены на фрукты?

В январе цены на яблоки могут вырасти до 19 грн за килограмм (+9%),

на виноград – до 205 грн за кило (+3%),

"По импортированным плодам наблюдается неклассическая ситуация. Зимой их предложение расширяется, но цены все равно растут в среднем до 3% - из-за нарушенной логистики и удорожания горючего и доставки", - говорит Инна Сало.

Как изменятся цены на фрукты?

Цена на апельсины ожидается до 80 гривен за килограмм,

на лимоны – до 72 гривен,

на бананы – до 62 гривен, мандарины – до 65 гривен.

Как писал ранее OBOZ.UA, в Украине в течение 2023 происходили колебания цен на яйца. Высокая стоимость товара останется до Пасхи, после чего может начать снижаться.

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