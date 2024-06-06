Украинцев обманывают при покупке квартир: как проверить жилье в новостройке

Перед тем как инвестировать в новый объект недвижимости – например, перед покупкой квартир в новостройках – следует его проверить. Ведь случаи мошенничества на этом рынке, к сожалению, нередки. В частности, важно узнать реальный статус выбранного объекта. Для этого инвестор может потребовать у застройщика справку из Государственного реестра прав (ГРРП) о состоянии регистрации права на недвижимое имущество.

Об этом рассказали в Мининфраструктуры. Там отметили, что в этом реестре содержатся все сведения и данные о:

регистрации будущего объекта недвижимости;

его характеристиках.

"Кроме того, все исходные данные и сведения об объекте собраны на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Через портал ЕГЭССС инвестор может проверить данные об объекте самостоятельно. Это позволит сравнить информацию, полученную от продавца, с данными реестров, что обеспечит прозрачность в процессе приобретения недвижимости", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: получить подробную информацию о выбранном объекте недвижимости на портале ЕГЭСС, а также проверить его статус и определить параметры можно в несколько шагов. Сначала нужно получить идентификатор объекта недвижимости – квартиры, паркоместа или нежилого помещения.

"Этот идентификатор позволит найти все необходимые сведения об объекте на портале ЕГЭССС", – объяснили в министерстве. После этого:

зайти на портал ЕГЭССС и в разделе "Реестры" выбрать подраздел "Специальное имущественное право";

в нем выбрать раздел "Заявления о регистрации имущественного права в ГРРП";

в поле "Идентификатор объекта строительства" следует внести идентификатор для поиска заявления о регистрации права;

на странице заявления пересмотреть документы, на основании которых происходила регистрация права, и их статусы – разрешительный документ, сведения об определении гарантийной доли и разделе прав, о присвоении адреса и т.п.;

со страницы заявления перейти по ссылке на разрешительный документ и пересмотреть его статус, определяющий, имеет ли заказчик право строить объект, который планирует приобрести инвестор;

со страницы заявления перейти в сведения об определении гарантийной доли, где проверить, является ли объект гарантийной долей, которую нельзя продавать, а также пересмотреть перечень лиц, на которых зарегистрировано право на объект;

в разделе "Проектная документация" можно найти характеристики построенного объекта.

"Также система позволяет пересмотреть другие связанные документы и определить соответствие объекта строительства заявленным в договоре характеристикам. Что поможет принять окончательное решение об инвестировании", – подчеркнули в министерстве.

При этом подчеркивается: ключевым признаком безопасной инвестиции является соответствие объекта требованиям законодательства. Одним из таких требований является регистрация специального имущественного права (СИП) на будущие объекты недвижимости для привлечения финансирования строительства. Это, отмечается, "действенный инструмент, позволяющий инвестору проверить добросовестность заказчика строительства".

Кроме того, заметили в министерстве, согласно законодательству, квартиры, паркоместа, помещения и другие объекты, на которые получен разрешительный документ на строительство после 10 октября 2022 года, могут быть куплены/проданы "только при государственной регистрации специального имущественного права".

В то же время, отмечается, потенциальный инвестор может обратиться к заказчику строительства или девелоперу и получить номер разрешительного документа и дату его регистрации. Разрешительный документ можно проверить на портале ЕГЭССС по ссылке.

"Если регистрация в ЕГЭССС состоялась после 10 октября 2022 года, то такой будущий объект недвижимости должен быть зарегистрирован в ГРРП, а его продажа должна происходить обязательно с государственной регистрацией прав. Все регистрационные процедуры по объекту должны выполняться исключительно с участием государственного регистратора и с заключением нотариальных договоров. Эти требования актуальны для всех объектов, на которые получены разрешительные документы после 10 октября 2022 года. В то же время продажа объектов, строительство на которых началось до указанной даты, можно осуществлять как по предварительным механизмам финансирования, так и по новым нормам", – констатировали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы, ищущие жилье для съема, могут столкнуться с мошенниками. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, если правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость, обезопасить себя от неприятностей можно.

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