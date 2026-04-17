Мошенники украли с карт украинцев почти 1,5 млрд грн: сколько раз обманули клиентов банков

В прошлом году в Украине уменьшилось количество случаев мошенничества с использованием платежных карт. В то же время ущерб злоумышленники стали наносить больше – объемы украденных ими сумм выросли практически на четверть и достигли почти 1,5 млрд.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Динамика, при которой атак становится меньше, но они дороже, свидетельствует об изменении подходов самих мошенников, которые все чаще нацеливаются на более "качественные" схемы.

Сколько украинцев обманывали с карточками

"В прошлом году количество незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки, уменьшилось. Этот показатель по сравнению с 2024 годом снизился на 13,3 тыс. операций (или на 5%) – до 256 тыс. операций", – отмечаются в НБУ.

Отмечается, что в 2025 году на 1 млн расходных операций с платежными картами приходилось 27 мошеннических операций – это на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом.

"Уменьшение количества незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт свидетельствует о том, что поставщики платежных услуг принимают надлежащие меры противодействия таким случаям (в частности, внедрение усиленной аутентификации), и о соблюдении все большей частью клиентов правил безопасного использования платежных карт", – констатируют аналитики Нацбанка.

Масштабы последствий

2025 год стал для мошенников более "прибыльным" на 24% – сумма убытков от их действий увеличилась до 1,4 млрд грн. В целом, по сравнению с 2024 годом, средняя сумма одной незаконной операции выросла на 30% – с 4247 грн до 5536.

При этом относительный уровень убытков от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций составил также вырос на 14% – до 198 грн убытков на один миллион расходных операций. В НБУ считают, что клиенты, которые становятся жертвами злоумышленников, из-за неосмотрительности несут большие финансовые потери.

Как уже сообщал OBOZ.UA, почти 80% случаев онлайн-мошенничества в Украине в 2025 году были связаны не с техническим взломом счетов, а с манипуляциями самими клиентами. Речь идет о схемах, при которых люди собственноручно подтверждают переводы, находясь под психологическим давлением мошенников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!