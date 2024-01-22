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Украинцам предлагают работу во Франции: какие профессии самые популярные

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
1,9 т.
Во Франции компании ищут рабочих в ряд отраслей

Во Франции компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Наиболее востребованные рабочие места во Франции связаны со строительством и здравоохранением, ІТ, машиностроением, сельским хозяйством и производством.

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Об этом говорится в материале Shengen Visa Info. Там озвучили список профессий и отраслей, где наибольшая нехватка рабочей силы:

  • Бухгалтеры.
  • Механики и ремонтники сельскохозяйственной и промышленной техники.
  • Программисты приложений. Каменщики и связанные с ними работники.
  • Строители и связанные с торговлей работники.
  • Менеджеры по бизнес-услугам и администрированию.
  • Столяры и связанные с этой сферой работники.
  • Картографы и геодезисты.
  • Техники гражданского строительства.
  • Повара.
  • Домашние уборщики и ассистенты.
  • Техники электротехники.
  • Электронные механики и сервисники. Финансовые и страховые бренд-менеджеры.
  • Лесное хозяйство и связанные с ним работники.
  • Помощники здравоохранения.
  • Менеджеры по персоналу.
  • Техники операций по информационно-коммуникационным технологиям.
  • Менеджеры по производству.
  • Техника машиностроения.
  • Операторы металлургических заводов.
  • Операторы мобильных ферм и лесохозяйственных заводов.
  • Медсестры.
  • Фармацевтические специалисты и ассистенты.
  • Физиотерапевты.
  • Операторы по производству электроэнергии и заводов.
  • Агенты по недвижимости и менеджеры по недвижимости.
  • Разработчики и аналитики.
  • Строители и монтажники конструкционных металлов.
  • Портные, портнихи и шляпники.
  • Инженеры по телекоммуникациям.
  • Учителя профессионального образования.
  • Сварщики.

Согласно сентябрьскому отчету французской Le Monde, французская экономика в значительной степени зависит от рабочих-иммигрантов, многие из которых работают в нерегулярных ситуациях без разрешения на работу.

Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.

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