Украинцам предлагают работу во Франции: какие профессии самые популярные
Во Франции компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Наиболее востребованные рабочие места во Франции связаны со строительством и здравоохранением, ІТ, машиностроением, сельским хозяйством и производством.
Об этом говорится в материале Shengen Visa Info. Там озвучили список профессий и отраслей, где наибольшая нехватка рабочей силы:
- Бухгалтеры.
- Механики и ремонтники сельскохозяйственной и промышленной техники.
- Программисты приложений. Каменщики и связанные с ними работники.
- Строители и связанные с торговлей работники.
- Менеджеры по бизнес-услугам и администрированию.
- Столяры и связанные с этой сферой работники.
- Картографы и геодезисты.
- Техники гражданского строительства.
- Повара.
- Домашние уборщики и ассистенты.
- Техники электротехники.
- Электронные механики и сервисники. Финансовые и страховые бренд-менеджеры.
- Лесное хозяйство и связанные с ним работники.
- Помощники здравоохранения.
- Менеджеры по персоналу.
- Техники операций по информационно-коммуникационным технологиям.
- Менеджеры по производству.
- Техника машиностроения.
- Операторы металлургических заводов.
- Операторы мобильных ферм и лесохозяйственных заводов.
- Медсестры.
- Фармацевтические специалисты и ассистенты.
- Физиотерапевты.
- Операторы по производству электроэнергии и заводов.
- Агенты по недвижимости и менеджеры по недвижимости.
- Разработчики и аналитики.
- Строители и монтажники конструкционных металлов.
- Портные, портнихи и шляпники.
- Инженеры по телекоммуникациям.
- Учителя профессионального образования.
- Сварщики.
Согласно сентябрьскому отчету французской Le Monde, французская экономика в значительной степени зависит от рабочих-иммигрантов, многие из которых работают в нерегулярных ситуациях без разрешения на работу.
Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.
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