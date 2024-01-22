Украинцам предлагают работу во Франции: какие профессии самые популярные

Во Франции компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Наиболее востребованные рабочие места во Франции связаны со строительством и здравоохранением, ІТ, машиностроением, сельским хозяйством и производством.

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Об этом говорится в материале Shengen Visa Info. Там озвучили список профессий и отраслей, где наибольшая нехватка рабочей силы:

Бухгалтеры.

Механики и ремонтники сельскохозяйственной и промышленной техники.

Программисты приложений. Каменщики и связанные с ними работники.

Строители и связанные с торговлей работники.

Менеджеры по бизнес-услугам и администрированию.

Столяры и связанные с этой сферой работники.

Картографы и геодезисты.

Техники гражданского строительства.

Повара.

Домашние уборщики и ассистенты.

Техники электротехники.

Электронные механики и сервисники. Финансовые и страховые бренд-менеджеры.

Лесное хозяйство и связанные с ним работники.

Помощники здравоохранения.

Менеджеры по персоналу.

Техники операций по информационно-коммуникационным технологиям.

Менеджеры по производству.

Техника машиностроения.

Операторы металлургических заводов.

Операторы мобильных ферм и лесохозяйственных заводов.

Медсестры.

Фармацевтические специалисты и ассистенты.

Физиотерапевты.

Операторы по производству электроэнергии и заводов.

Агенты по недвижимости и менеджеры по недвижимости.

Разработчики и аналитики.

Строители и монтажники конструкционных металлов.

Портные, портнихи и шляпники.

Инженеры по телекоммуникациям.

Учителя профессионального образования.

Сварщики.

Согласно сентябрьскому отчету французской Le Monde, французская экономика в значительной степени зависит от рабочих-иммигрантов, многие из которых работают в нерегулярных ситуациях без разрешения на работу.

Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.

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